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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5369537053715372

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:37

  Amat написав:
  rjkz написав:
Ответил в ЛС во избежание дальнейшего оффтопа.

И зря.
Почему, какой-то «Прохожий» может позволить себе ПУБЛИЧНО усомниться в вашем жизненном опыте...

Пусть тоже в личку пишет...
А то он вые...ся, а вы ему ещё и отвечаете в личку... типа оправдываетесь (так это со стороны выглядит).

Вы все норм написали. Хоть я и не со всем согласен.


Да мы вроде с ним много лет на форуме и общение было взаимоуважительным...до поры до времени. В последнее время как-то не клеится. В личку более подробно расписал то что написал на ветке. Мне слишком пофиг что обо мне люди думают, чтобы выдумывать что-то. Я и в реале понтами не озабочен, что уж на форуме пыжиться? Так чо "Не извольте сумлеваться" (с) :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давеча объездная стала и я после стояния в пурпурной пробке согласился на уговоры навигатора сэкономить 8-11 минут по прилежащим улочкам в частном секторе. То, что Гугл не знал, что там кирпич - это пол беды, но вот какие там дороги! Последний раз я такое наблюдал в полях под Гайсином. Пока перекатывался из ямы в яму размышлял, что таврии, на которых предлагают из расчета 10% дохода пока покататься уже бы утонула в киевских дорогах, а во-вторых - стало интересно глянуть результаты голосования на мэрских выборах жителей именно этой разбомбленной улочки, которую регулярно штурмуют вот такие вот объездуны (регулярных) пробок на объездной.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:12

  Slon_Nosov написав:[

я был уверен что антифриз охлаждает двигатель... 8)

кому то интересен жк оболонь плаза? громадные квартиры, дорогой метр и сомнительное месторасположение. помню когда сносили киоски люди радовались, я еще тогда писал что ждите очередную свечку, но не верили...

Там свечка давно планировалась, но с учётом благоустройства прилегающей территории. Метражи хорошие, но цена метра очень завышена. Как для себя, то очень спорное расположение. Да вообще в таких местах должны офисы строить
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

статистика благовеста говорит, что цены растут. чем подчеркивается уникальность КРЖН. с бетоном (ну или с пенобетоном) КРЖН вам не нужен фонд гарантирования вкладов для сохранности ваших сбережений (с)

КРЖН - обреченный на успех!
С бетоном КРЖН - в безоблачное будущее!
Арендатор, не ложись под каток КРЖН - купи свой бетон!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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