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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5370537153725373>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 03:37

  Amat написав:
  rjkz написав:
Ответил в ЛС во избежание дальнейшего оффтопа.

И зря.
Почему, какой-то «Прохожий» может позволить себе ПУБЛИЧНО усомниться в вашем жизненном опыте...

Пусть тоже в личку пишет...
А то он вые...ся, а вы ему ещё и отвечаете в личку... типа оправдываетесь (так это со стороны выглядит).

Вы все норм написали. Хоть я и не со всем согласен.


Да мы вроде с ним много лет на форуме и общение было взаимоуважительным...до поры до времени. В последнее время как-то не клеится. В личку более подробно расписал то что написал на ветке. Мне слишком пофиг что обо мне люди думают, чтобы выдумывать что-то. Я и в реале понтами не озабочен, что уж на форуме пыжиться? Так чо "Не извольте сумлеваться" (с) :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 08:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 09:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Давеча объездная стала и я после стояния в пурпурной пробке согласился на уговоры навигатора сэкономить 8-11 минут по прилежащим улочкам в частном секторе. То, что Гугл не знал, что там кирпич - это пол беды, но вот какие там дороги! Последний раз я такое наблюдал в полях под Гайсином. Пока перекатывался из ямы в яму размышлял, что таврии, на которых предлагают из расчета 10% дохода пока покататься уже бы утонула в киевских дорогах, а во-вторых - стало интересно глянуть результаты голосования на мэрских выборах жителей именно этой разбомбленной улочки, которую регулярно штурмуют вот такие вот объездуны (регулярных) пробок на объездной.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:12

  Slon_Nosov написав:[

я был уверен что антифриз охлаждает двигатель... 8)

кому то интересен жк оболонь плаза? громадные квартиры, дорогой метр и сомнительное месторасположение. помню когда сносили киоски люди радовались, я еще тогда писал что ждите очередную свечку, но не верили...

Там свечка давно планировалась, но с учётом благоустройства прилегающей территории. Метражи хорошие, но цена метра очень завышена. Как для себя, то очень спорное расположение. Да вообще в таких местах должны офисы строить
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

статистика благовеста говорит, что цены растут. чем подчеркивается уникальность КРЖН. с бетоном (ну или с пенобетоном) КРЖН вам не нужен фонд гарантирования вкладов для сохранности ваших сбережений (с)

КРЖН - обреченный на успех!
С бетоном КРЖН - в безоблачное будущее!
Арендатор, не ложись под каток КРЖН - купи свой бетон!

И английские варианты для страждущих иностранных инвесторов
KRZhN - doomed to succeed!
Concrete of KRZhN - into the brighter future!
Tenant, do not get rolled over by KRZhN powerhouse - buy your khalupa now!
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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  adeges написав:.. buy your khalupa now!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:33

  Мизантрóп написав:Зображення
Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.

Поздравляю "опытных професионалов-риелторов" с их днем. Аирмакс, прохожий, первый, унонуктий, сильно сегодня не бухайте. А и еще фейслесс вы по легенде айти, но я то знаю что праздник твой сегодня тоже
..
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:51

  hume написав:
  Slon_Nosov написав:[

я был уверен что антифриз охлаждает двигатель... 8)

кому то интересен жк оболонь плаза? громадные квартиры, дорогой метр и сомнительное месторасположение. помню когда сносили киоски люди радовались, я еще тогда писал что ждите очередную свечку, но не верили...

Там свечка давно планировалась, но с учётом благоустройства прилегающей территории. Метражи хорошие, но цена метра очень завышена. Как для себя, то очень спорное расположение. Да вообще в таких местах должны офисы строить


реально стремное место, я бы предположил что лучше отель или 25 этажей гостинок....
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 10:58

  xio13 написав:
  Мизантрóп написав:Зображення
Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.

Поздравляю "опытных професионалов-риелторов" с их днем. Аирмакс, прохожий, первый, унонуктий, сильно сегодня не бухайте. А и еще фейслесс вы по легенде айти, но я то знаю что праздник твой сегодня тоже
..

Обліківки "Акурт", "Сhang_PM" - не забудьте поздоровити!
Там ціла бригада ріелторів)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:02

  Slon_Nosov написав:[
реально стремное место, я бы предположил что лучше отель или 25 этажей гостинок....

Я согласен с вами, но с нами не согласен дрэгон к. Который построил у метро минская оболонь резиденс, и не только построил, но и продал от 1800 до 3000 уе метр. Вот вам состоятельные господа, которые готовы жить на пятачке метро, любуясь на самую большую развязку оболони. Но возможно таки продукты выбросов авто не дoлетают до первых жилых этажей :mrgreen:
Востаннє редагувалось hume в П'ят 09 жов, 2020 11:49, всього редагувалось 1 раз.
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