Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:24

Serg-ik написав: adeges написав: статистика благовеста говорит, что цены растут. чем подчеркивается уникальность КРЖН. с бетоном (ну или с пенобетоном) КРЖН вам не нужен фонд гарантирования вкладов для сохранности ваших сбережений (с) статистика благовеста говорит, что цены растут. чем подчеркивается уникальность КРЖН. с бетоном (ну или с пенобетоном) КРЖН вам не нужен фонд гарантирования вкладов для сохранности ваших сбережений (с) на днях я давал пример по одной квартире, она с весны упала со 160 до 115 тыс, аєродром на Щербакова, 145 метров. Но в один момент появились объявы по ней, Парклейн и Благовест, в которых стало 122 000 и через пару дней-130 000. Это длилось 2-3 дня. Теперь снова 115 000. на днях я давал пример по одной квартире, она с весны упала со 160 до 115 тыс, аєродром на Щербакова, 145 метров. Но в один момент появились объявы по ней, Парклейн и Благовест, в которых стало 122 000 и через пару дней-130 000. Это длилось 2-3 дня. Теперь снова 115 000.

Это пример жадности, которая отключает мозг. Продавец пробует продать за 160 при том, что реальная цена 130. Когда он опускает стоимость до 130, то реальность уже живёт на 110.В итоге человек не верит в такую цену, пытается решить вопрос другими способами - подключает дополнительные ресурсы (риелторов)Сказано - сделано, договорились поставить за 122, чтобы продать за 115. Как только пошли просмотры, то человек воспрянул духом, а не дёшево ли он продаёт, и выставляет опять 130. Тут же нормальные люди понимают, что с таким человеком нельзя ни работать, ни договариваться и человек оказывает там откуда начал - один с ценой 115Вообщем сказка ``О рыбаке и рыбке`` это классический пример человеческой психологии.P.S. Если Вам эта квартира нравится и готовы брать, то предложите 90 (только мягко ... Могу предложить 90 ... Если устроит, то ..) и ограничьте по времени (т.е. у Вас есть второй вариант и Вам надо в течении недели определится). Но Вы должны быть готовы к обоим вариантам - купить за 90 или более никогда не возвращаться к этому варианту (видно что он Вам запал в душу) в случае отказа.