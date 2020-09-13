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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5370537153725373

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:статистика благовеста говорит, что цены растут. чем подчеркивается уникальность КРЖН. с бетоном (ну или с пенобетоном) КРЖН вам не нужен фонд гарантирования вкладов для сохранности ваших сбережений (с)
на днях я давал пример по одной квартире, она с весны упала со 160 до 115 тыс, аєродром на Щербакова, 145 метров. Но в один момент появились объявы по ней, Парклейн и Благовест, в которых стало 122 000 и через пару дней-130 000. Это длилось 2-3 дня. Теперь снова 115 000.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:10

  Frant написав:
  xio13 написав:
  Мизантрóп написав:Зображення
Этот профессиональный праздник и его дата были установлены в 1999 году на Первом всеукраинском съезде риэлтеров. С тех пор официальное празднование проходит ежегодно.

Поздравляю "опытных професионалов-риелторов" с их днем. Аирмакс, прохожий, первый, унонуктий, сильно сегодня не бухайте. А и еще фейслесс вы по легенде айти, но я то знаю что праздник твой сегодня тоже
..

Обліківки "Акурт", "Сhang_PM" - не забудьте поздоровити!
Там ціла бригада ріелторів)))


не с чем их поздравлять, обычные разместители фотографий на сайтах. из личного опыта, никто не пытался найти вариант квартиры по моим запросам после обращения по конкретному объявлению. никто не пытался придерживаться интереса покупателя который им платит комиссию. максимум предложение еще пары вариантов из открытого доступа, наверное для тех у кого интренета нет и фсё... по факту - биомусор!

зы не в обиду профессионалам, которых я не встретил!
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:23

  Slon_Nosov написав:
  Frant написав:
  xio13 написав:Поздравляю "опытных професионалов-риелторов" с их днем. Аирмакс, прохожий, первый, унонуктий, сильно сегодня не бухайте. А и еще фейслесс вы по легенде айти, но я то знаю что праздник твой сегодня тоже
..

Обліківки "Акурт", "Сhang_PM" - не забудьте поздоровити!
Там ціла бригада ріелторів)))


не с чем их поздравлять, обычные разместители фотографий на сайтах. из личного опыта, никто не пытался найти вариант квартиры по моим запросам после обращения по конкретному объявлению. никто не пытался придерживаться интереса покупателя который им платит комиссию. максимум предложение еще пары вариантов из открытого доступа, наверное для тех у кого интренета нет и фсё... по факту - биомусор!

зы не в обиду профессионалам, которых я не встретил!

В Києві, продавці "вторинки" зазвичай завжди запрошують ріелторів.
Люди у нас прості, на 75% зепільні, з інтелехтом як у котиків чи песиків.
Думають, що ріелтори їм щось грамотне підкажуть.

P.S. Інформую читачів, що в договор куплі-продажу - ріелтори взагалі ніяк не записані. Тобто ріелтори не несуть жодної відповідальності перед покупцем чи продавцем.

P.S.S. Рили з "Благовесту" полюбляють прописати свої прізвища та % з ціни купівлі-продажу в договір задатку. Зазвичай 5%.
До речі, нікому не раджу зв,язуватись з халтурниками з "Благовєсту".
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 09 жов, 2020 11:25, всього редагувалось 2 разів.
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Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:24

  Serg-ik написав:
  adeges написав:статистика благовеста говорит, что цены растут. чем подчеркивается уникальность КРЖН. с бетоном (ну или с пенобетоном) КРЖН вам не нужен фонд гарантирования вкладов для сохранности ваших сбережений (с)
на днях я давал пример по одной квартире, она с весны упала со 160 до 115 тыс, аєродром на Щербакова, 145 метров. Но в один момент появились объявы по ней, Парклейн и Благовест, в которых стало 122 000 и через пару дней-130 000. Это длилось 2-3 дня. Теперь снова 115 000.

Это пример жадности, которая отключает мозг. Продавец пробует продать за 160 при том, что реальная цена 130. Когда он опускает стоимость до 130, то реальность уже живёт на 110.
В итоге человек не верит в такую цену, пытается решить вопрос другими способами - подключает дополнительные ресурсы (риелторов)
Сказано - сделано, договорились поставить за 122, чтобы продать за 115. Как только пошли просмотры, то человек воспрянул духом, а не дёшево ли он продаёт, и выставляет опять 130. Тут же нормальные люди понимают, что с таким человеком нельзя ни работать, ни договариваться и человек оказывает там откуда начал - один с ценой 115
Вообщем сказка ``О рыбаке и рыбке`` это классический пример человеческой психологии.
P.S. Если Вам эта квартира нравится и готовы брать, то предложите 90 (только мягко ... Могу предложить 90 ... Если устроит, то ..) и ограничьте по времени (т.е. у Вас есть второй вариант и Вам надо в течении недели определится). Но Вы должны быть готовы к обоим вариантам - купить за 90 или более никогда не возвращаться к этому варианту (видно что он Вам запал в душу) в случае отказа.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Slon_Nosov написав:из личного опыта, никто не пытался найти вариант квартиры по моим запросам после обращения по конкретному объявлению. никто не пытался придерживаться интереса покупателя который им платит комиссию.

Тот же опыт: смотрю квартиру, ключи у риелтора, хозяева-за границей. Когда говорил о снижении цены-нет, снижения не будет, хозяева хотят столько -то и ниже опускать не будут. Зато в объяве чётко написано: комиссия с покупателя-Х процентов.
Serg-ik
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