Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:baraka Да-да, я в курсе, именно отсюда и брал динамику. Только почему-то Ваш ресурс не светит актуальные 130 000 и не отражает пляску последних 7-10 дней
тут вопрос - что считать актуальным 115 или 130 если есть 2 риелтора ? мы решили, что считать актуальным актуальную ту цифру, которую подал _первый_ риелтор (если не найден продаван). Ведь сумма 130 появилась от риелторов которые появились позже, верно ?
по поводу пляски - думаю, что излишняя детализация помешала бы: кому бы там понравилось видеть простыню на месте краткой истории цен ?