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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5371537253735374>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:05

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Но Вы должны быть готовы к обоим вариантам - купить за 90 или более никогда не возвращаться к этому варианту (видно что он Вам запал в душу) в случае отказа.

Я этот вариант обнаружил, когда искал квартиры с недорогим квадратным метром, было 115 000 за 145 метров.
Сейчас глянул и вижу, что весь Парклейн и Благовест опять "переобулись" на 130 000
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... nal_rank_1

и лишь один прошляпил, 115 светит
https://100realty.ua/uk/object/375378592

Морочат собственнику голову


если что-весь ахтунг падения цены можно посмотреть тут
https://ua.m2bomber.com/obj/577574246/v ... k-kvartiru

кстати, в этом же доме есть ещё один 4-к кросавчег -
https://ua.m2bomber.com/obj/645893260/v ... ovskogo-ul
$185k при меньшей площади
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:10

  Faceless написав:https://m.glavcom.ua/kyiv/news/sud-zobovyazav-zabudovnika-znesti-nezakonnu-bagatopoverhivku-v-kijevi-709986.html

Признайтесь, зарплату за модерацию понизили?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:12

baraka Да-да, я в курсе, именно отсюда и брал динамику.
Только почему-то Ваш ресурс не светит актуальные 130 000 и не отражает пляску последних 7-10 дней
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:23

  Serg-ik написав:baraka Да-да, я в курсе, именно отсюда и брал динамику.
Только почему-то Ваш ресурс не светит актуальные 130 000 и не отражает пляску последних 7-10 дней


тут вопрос - что считать актуальным 115 или 130 если есть 2 риелтора ?
мы решили, что считать актуальным актуальную ту цифру, которую подал _первый_ риелтор (если не найден продаван). Ведь сумма 130 появилась от риелторов которые появились позже, верно ?

по поводу пляски - думаю, что излишняя детализация помешала бы: кому бы там понравилось видеть простыню на месте краткой истории цен ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 14:52

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Но Вы должны быть готовы к обоим вариантам - купить за 90 или более никогда не возвращаться к этому варианту (видно что он Вам запал в душу) в случае отказа.

Я этот вариант обнаружил, когда искал квартиры с недорогим квадратным метром, было 115 000 за 145 метров.
Сейчас глянул и вижу, что весь Парклейн и Благовест опять "переобулись" на 130 000
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... nal_rank_1

и лишь один прошляпил, 115 светит
https://100realty.ua/uk/object/375378592

Морочат собственнику голову

Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен?
Richi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:00

  whois2010 написав:Все эти дуплексы нужно выбирать очень осторожно, а еще лучше присутствовать на каждом этапе и совать нос во все щели. В позапрошлом году каждый день ездил на работу-с работы мимо строящегося домика на троих. Дом из газоблока, потом должно было быть утепление пенопластом и облицовка керамическим кирпичем. По факту выгнали коробку из газоблоков, параллельно начали возводить наружные стены из керамокирпича, а вот утеплитель не клеили на стену, а просто забрасывали листы пенопласта в щель между наружной и внутренней стеной. Эффективность такого утепления можете прикинуть сами. И наверняка там есть еще много сюрпризов в фундаменте, кровле, сантехнике-электрике и при выполнении скрытых работ. Но ничего, все было выкуплено и уже живут счастливые обладатели


Так вот и я о том же, когда писал, что качество может быть очень разным. В случае который вы описАли пропущен еще один важный этап работ: если кладут такую "сендвич" стену, нужно газоблок и кирпич ложить одновременно, перевязывая два материала кладочной сеткой хотя бы через 6-7 рядов кирпича. Иначе возможны "неожиданности" как в "Оазисе" на Оболоне, когда на фасаде выпадали целые фрагменты внешней кирпичной облицовки т.к. на перевязке наружной и внутренней частей стен там тоже сэкономили. Но естественно если делать правильно, то пенопласт уже в щель не забросишь-сетка не даст ему упасть до низа стены. :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:08

Флаю на заметку , благодарить не надо. :mrgreen:
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Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:27

Vadim V
Вопрос для абсолютных циников - за сколько этот Содом и Гоморру можно сдать, если кровать чисто случайно не попала в кадр, общая площадь метров 18, и до метро пёхом идти минут 15 через руины Дебальцева с соответствующим контингентом?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 15:52

Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.

Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.

Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.

PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.

Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.

Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.

Если смогут это организовать и достроить, то это будет даже вложением с некоторой прибылью по сравнению с долларовым депо. Метр выйдет до 30 тыс в итоге, что не так уж много, с учетом, что готовое продают по 1,5 с лишним тыс долларов.
Только есть сомнения, что смогут, а не потонут в разборках и судах.
Как заставить доплатить человека, который все выплатил? Или как законно забрать у него имущественные права на квартиру и перепродать? Я не вижу схемы.
Vlad442
 
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