whois2010 написав:

Все эти дуплексы нужно выбирать очень осторожно, а еще лучше присутствовать на каждом этапе и совать нос во все щели. В позапрошлом году каждый день ездил на работу-с работы мимо строящегося домика на троих. Дом из газоблока, потом должно было быть утепление пенопластом и облицовка керамическим кирпичем. По факту выгнали коробку из газоблоков, параллельно начали возводить наружные стены из керамокирпича, а вот утеплитель не клеили на стену, а просто забрасывали листы пенопласта в щель между наружной и внутренней стеной. Эффективность такого утепления можете прикинуть сами. И наверняка там есть еще много сюрпризов в фундаменте, кровле, сантехнике-электрике и при выполнении скрытых работ. Но ничего, все было выкуплено и уже живут счастливые обладатели