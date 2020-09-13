Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:baraka Да-да, я в курсе, именно отсюда и брал динамику. Только почему-то Ваш ресурс не светит актуальные 130 000 и не отражает пляску последних 7-10 дней
тут вопрос - что считать актуальным 115 или 130 если есть 2 риелтора ? мы решили, что считать актуальным актуальную ту цифру, которую подал _первый_ риелтор (если не найден продаван). Ведь сумма 130 появилась от риелторов которые появились позже, верно ?
по поводу пляски - думаю, что излишняя детализация помешала бы: кому бы там понравилось видеть простыню на месте краткой истории цен ?
whois2010 написав:Все эти дуплексы нужно выбирать очень осторожно, а еще лучше присутствовать на каждом этапе и совать нос во все щели. В позапрошлом году каждый день ездил на работу-с работы мимо строящегося домика на троих. Дом из газоблока, потом должно было быть утепление пенопластом и облицовка керамическим кирпичем. По факту выгнали коробку из газоблоков, параллельно начали возводить наружные стены из керамокирпича, а вот утеплитель не клеили на стену, а просто забрасывали листы пенопласта в щель между наружной и внутренней стеной. Эффективность такого утепления можете прикинуть сами. И наверняка там есть еще много сюрпризов в фундаменте, кровле, сантехнике-электрике и при выполнении скрытых работ. Но ничего, все было выкуплено и уже живут счастливые обладатели
Так вот и я о том же, когда писал, что качество может быть очень разным. В случае который вы описАли пропущен еще один важный этап работ: если кладут такую "сендвич" стену, нужно газоблок и кирпич ложить одновременно, перевязывая два материала кладочной сеткой хотя бы через 6-7 рядов кирпича. Иначе возможны "неожиданности" как в "Оазисе" на Оболоне, когда на фасаде выпадали целые фрагменты внешней кирпичной облицовки т.к. на перевязке наружной и внутренней частей стен там тоже сэкономили. Но естественно если делать правильно, то пенопласт уже в щель не забросишь-сетка не даст ему упасть до низа стены.
Vadim V Вопрос для абсолютных циников - за сколько этот Содом и Гоморру можно сдать, если кровать чисто случайно не попала в кадр, общая площадь метров 18, и до метро пёхом идти минут 15 через руины Дебальцева с соответствующим контингентом?
Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
Если смогут это организовать и достроить, то это будет даже вложением с некоторой прибылью по сравнению с долларовым депо. Метр выйдет до 30 тыс в итоге, что не так уж много, с учетом, что готовое продают по 1,5 с лишним тыс долларов. Только есть сомнения, что смогут, а не потонут в разборках и судах. Как заставить доплатить человека, который все выплатил? Или как законно забрать у него имущественные права на квартиру и перепродать? Я не вижу схемы.