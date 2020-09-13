RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5372537353745375>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:13

  Serg-ik написав:
  Amat написав:1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...

«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)...
Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)...
То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).

Честно говоря, что-то я не понял Вашу точку отсчёта. Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?

Долярчик порахував що до $900 вистачає
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21828
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:18

  Vlad442 написав:Если смогут это организовать и достроить, то это будет даже вложением с некоторой прибылью по сравнению с долларовым депо.


Мне смешно, но чисто для интереса, огласите, плиз, параметры, которые используете: год предположительного ввода и среднегодовая валютная доходность депозитов.

PS: не забудьте только, что недострои Аркады - это 2016-2017 гг инвестирования, когда банковская доходность по доллару еще превышала 10% годовых

PPS: ну и по 1500 за м2 в среднем никто готовую Аркаду от строителей не продавал даже на пике цен в марте 2020-го. По этой цене можно было впарить лишь однушки 33-36 кв., и то с большим скрипом. Сейчас даже такие маленькие площади продаются по 1300 - бери не хочу
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7731
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 3194 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:23

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.

Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.

Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.

Если смогут это организовать и достроить, то это будет даже вложением с некоторой прибылью по сравнению с долларовым депо. Метр выйдет до 30 тыс в итоге, что не так уж много, с учетом, что готовое продают по 1,5 с лишним тыс долларов.
Только есть сомнения, что смогут, а не потонут в разборках и судах.
Как заставить доплатить человека, который все выплатил? Или как законно забрать у него имущественные права на квартиру и перепродать? Я не вижу схемы.

День окуительных историй от влада, который видимо не один стакан по празднику выпил.

Вот смотрю как оркаду 85м2 по владовских 1500$ за м2 продают, за 127 тыс $ ))) такой себе конкурент дипломат холл ))))))
xio13
 
Повідомлень: 623
З нами з: 13.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Richi написав:Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен?

Нужно купить.
Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?
Например , вот такую?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... b5d02dde6c
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11305
З нами з: 10.06.11
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:28

  flyman написав:
  Serg-ik написав:Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?

Долярчик порахував що до $900 вистачає

ага, на четверых.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15013
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2074 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.

Интересно, какая бы цена была, если по панельным домам считал ДБК-4, а не КГС.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11305
З нами з: 10.06.11
Подякував: 196 раз.
Подякували: 1068 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.

Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.

Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.

PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
https://mind.ua/news/20216895-na-dobudovu-obektiv-arkadi-potribno-blizko-7-mlrd-grn
lel
 
Повідомлень: 2741
З нами з: 10.12.13
Подякував: 998 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lel написав:https://mind.ua/news/20216895-na-dobudovu-obektiv-arkadi-potribno-blizko-7-mlrd-grn

на этом фоне Укрбуд почти прибыльный - о доплатах речь не идет пока точно
sequence
 
Повідомлень: 4100
З нами з: 29.12.15
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1043 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 16:59

:!:
  Yuri_T написав:Флай, это не про ваше имущество речь?
Незаконно построили: в Киеве снесут многоэтажку на Соломенке

Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей). Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей", - говорится в сообщении.

https://www.44.ua/news/2903214/nezakonn ... -solomenke

Бог милував
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21828
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:04

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:пишут, что денег МВФ не даст. Намекают на станок. Надо быстрее гривну пристраивать в бетон, а то будет дорожать
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... nyy-stanok


Тут Влад, наоборот, доказывает, что в гривне никто не начит на бетон. Кстати, это то немногое, с чем можно согласиться. А в целом, чем больше гривны напечатают, тем дешевле будет в долларах бетон - с одной стороны, эмиссия уменьшает арендные доходы, что давит на цену вторички, а с другой - уменьшает себестоимость строительства, что давит на цену первички. Ну и сами располагаемые доходы населения тоже больше не становятся...

Хто як, я крутив останні три роки грн. на депо, тепер вклав в кавалірки, коли % почали показувати опівнашосту.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21828
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1177 раз.
Подякували: 1592 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 5372537353745375>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1935, 1936, 1937
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19364 3215395
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 жов, 2020 13:07
sequence
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 228879
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 206786
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.