Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Amat написав:1900 (в начале текста) это расходы. Минимальные расходы для нормальной (подчёркнуто) жизни...
«5 лет на квартиру» это не доход за 5 лет (1900), а сбережения (все что больше 1900)... Речь шла о том, что инвестировать в недвижимость стоит лишь размер 5лет сбережений... И не ждать 10 лет сбережений (если они конечно вообще есть)... То есть, ключевое, это сначала жить (1900 расходов), потом уже инвестировать в улучшение бытовых условий (именно бытовых. ну или в понизовую машину).
Честно говоря, что-то я не понял Вашу точку отсчёта. Сколько должна зарабатывать семейная пара, чтобы жить на 500 баксов на человека и откладывать на жильё?
Vlad442 написав:Если смогут это организовать и достроить, то это будет даже вложением с некоторой прибылью по сравнению с долларовым депо.
Мне смешно, но чисто для интереса, огласите, плиз, параметры, которые используете: год предположительного ввода и среднегодовая валютная доходность депозитов.
PS: не забудьте только, что недострои Аркады - это 2016-2017 гг инвестирования, когда банковская доходность по доллару еще превышала 10% годовых
PPS: ну и по 1500 за м2 в среднем никто готовую Аркаду от строителей не продавал даже на пике цен в марте 2020-го. По этой цене можно было впарить лишь однушки 33-36 кв., и то с большим скрипом. Сейчас даже такие маленькие площади продаются по 1300 - бери не хочу
zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
Если смогут это организовать и достроить, то это будет даже вложением с некоторой прибылью по сравнению с долларовым депо. Метр выйдет до 30 тыс в итоге, что не так уж много, с учетом, что готовое продают по 1,5 с лишним тыс долларов. Только есть сомнения, что смогут, а не потонут в разборках и судах. Как заставить доплатить человека, который все выплатил? Или как законно забрать у него имущественные права на квартиру и перепродать? Я не вижу схемы.
День окуительных историй от влада, который видимо не один стакан по празднику выпил.
Вот смотрю как оркаду 85м2 по владовских 1500$ за м2 продают, за 127 тыс $ ))) такой себе конкурент дипломат холл ))))))
zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Интересно, какая бы цена была, если по панельным домам считал ДБК-4, а не КГС.
zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
Yuri_T написав:Флай, это не про ваше имущество речь?
Незаконно построили: в Киеве снесут многоэтажку на Соломенке
Установлено, что земельный участок по указанному адресу относится к землям усадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей). Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей", - говорится в сообщении.
Тут Влад, наоборот, доказывает, что в гривне никто не начит на бетон. Кстати, это то немногое, с чем можно согласиться. А в целом, чем больше гривны напечатают, тем дешевле будет в долларах бетон - с одной стороны, эмиссия уменьшает арендные доходы, что давит на цену вторички, а с другой - уменьшает себестоимость строительства, что давит на цену первички. Ну и сами располагаемые доходы населения тоже больше не становятся...
Хто як, я крутив останні три роки грн. на депо, тепер вклав в кавалірки, коли % почали показувати опівнашосту.