Самовнушение, аутотренинг, НЛП?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:05
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:12
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:21
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:31
хeр его знает. На текущий момент на всех комплексах, кроме трех спорных (минобороны) работы стартовали и трывають бэз зупынкы. Это еще не поступили 2 ярда от ипотечного агентства - якобы, ждут пока примут на баланс спорные объекты.
ОК, zРадио, spice must flow, а стройка должна строиться. Вопрос 2-3 лет, но большинство объектов УБ будут достроены - даже если потребуются доплаты, то не космические - осилим.
Вопрос с Аркадой сложнее, денех надо больше, придется трусить инвесторов. Вытрусить со всех инвесторов по 7-10К за квадрат - задача нетривиальная. Если под инсайдом вы имеете в виду, что сами вложились/лоханулись, и есть инфо от инициативной группы о доплатах, то искренне вам сочувствую.
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:45
[quote="5074465:sequence"]Если под инсайдом вы имеете в виду, что сами вложились/лоханулись, и есть инфо от инициативной группы о доплатах, то искренне вам сочувствую.[/quote]
Инсайд был от участника инициативной группы. Правда, как оказалось, журналистам это тоже кто-то слил, поэтому инсайд оказался не особенно ценным.
Что касается меня - в первичку никогда не инвестировал. Это несбалансированный инструмент - средне-высокий уровень риска и низко-средний уровень прибыли
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
средне-высокий уровень риска и неопределённый (на момент инвестиции) уровень прибыли. Так точнее. Чем ближе к кухне застройщика, тем меньше рисков и потенциально выше прибыль.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Зараз переглядають цей форум: flyman і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|