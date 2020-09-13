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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5372537353745375

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 190
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
49
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:05

  sequence написав:
  lel написав:https://mind.ua/news/20216895-na-dobudovu-obektiv-arkadi-potribno-blizko-7-mlrd-grn

на этом фоне Укрбуд почти прибыльный - о доплатах речь не идет пока точно


Самовнушение, аутотренинг, НЛП? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:12

  sequence написав:
  adeges написав:.. buy your khalupa now!
khavalirka!

garsonka
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:21

  flyman написав:
  sequence написав:
  adeges написав:.. buy your khalupa now!
khavalirka!

garsonka

doghouse
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:31

  zРадио написав:..
Самовнушение, аутотренинг, НЛП? :lol:

хeр его знает. На текущий момент на всех комплексах, кроме трех спорных (минобороны) работы стартовали и трывають бэз зупынкы. Это еще не поступили 2 ярда от ипотечного агентства - якобы, ждут пока примут на баланс спорные объекты.
ОК, zРадио, spice must flow, а стройка должна строиться. Вопрос 2-3 лет, но большинство объектов УБ будут достроены - даже если потребуются доплаты, то не космические - осилим.
Вопрос с Аркадой сложнее, денех надо больше, придется трусить инвесторов. Вытрусить со всех инвесторов по 7-10К за квадрат - задача нетривиальная. Если под инсайдом вы имеете в виду, что сами вложились/лоханулись, и есть инфо от инициативной группы о доплатах, то искренне вам сочувствую.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:45

[quote="5074465:sequence"]Если под инсайдом вы имеете в виду, что сами вложились/лоханулись, и есть инфо от инициативной группы о доплатах, то искренне вам сочувствую.[/quote]


Инсайд был от участника инициативной группы. Правда, как оказалось, журналистам это тоже кто-то слил, поэтому инсайд оказался не особенно ценным.

Что касается меня - в первичку никогда не инвестировал. Это несбалансированный инструмент - средне-высокий уровень риска и низко-средний уровень прибыли
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Это несбалансированный инструмент - средне-высокий уровень риска и низко-средний уровень прибыли
средне-высокий уровень риска и неопределённый (на момент инвестиции) уровень прибыли. Так точнее. Чем ближе к кухне застройщика, тем меньше рисков и потенциально выше прибыль.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:58

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен?

Нужно купить.
Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?
Например , вот такую?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... b5d02dde6c

В пішій доступності вузлова станція ШРТ Дарниця
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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