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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:05
sequence написав: lel написав:
https://mind.ua/news/20216895-na-dobudovu-obektiv-arkadi-potribno-blizko-7-mlrd-grn
на этом фоне Укрбуд почти прибыльный - о доплатах речь не идет пока точно
Самовнушение, аутотренинг, НЛП?
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:12
sequence написав: adeges написав:
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:21
flyman написав: sequence написав: adeges написав:
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:31
zРадио написав:
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Самовнушение, аутотренинг, НЛП?
хeр его знает. На текущий момент на всех комплексах, кроме трех спорных (минобороны) работы стартовали и трывають бэз зупынкы. Это еще не поступили 2 ярда от ипотечного агентства - якобы, ждут пока примут на баланс спорные объекты.
ОК, zРадио, spice must flow, а стройка должна строиться. Вопрос 2-3 лет, но большинство объектов УБ будут достроены - даже если потребуются доплаты, то не космические - осилим.
Вопрос с Аркадой сложнее, денех надо больше, придется трусить инвесторов. Вытрусить со всех инвесторов по 7-10К за квадрат - задача нетривиальная. Если под инсайдом вы имеете в виду, что сами вложились/лоханулись, и есть инфо от инициативной группы о доплатах, то искренне вам сочувствую.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:45
[quote="5074465:sequence"]Если под инсайдом вы имеете в виду, что сами вложились/лоханулись, и есть инфо от инициативной группы о доплатах, то искренне вам сочувствую.[/quote]
Инсайд был от участника инициативной группы. Правда, как оказалось, журналистам это тоже кто-то слил, поэтому инсайд оказался не особенно ценным.
Что касается меня - в первичку никогда не инвестировал. Это несбалансированный инструмент - средне-высокий уровень риска и низко-средний уровень прибыли
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:54
zРадио написав:
Это несбалансированный инструмент - средне-высокий уровень риска и низко-средний уровень прибыли
средне-высокий уровень риска и неопределённый (на момент инвестиции) уровень прибыли. Так точнее. Чем ближе к кухне застройщика, тем меньше рисков и потенциально выше прибыль.
верю в евро... по 1,4
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 17:58
Можна. Відносно недорого.
В пішій доступності вузлова станція ШРТ Дарниця
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flyman
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:13
я не эксперд но туда 20-30 куе надо вложить чтобы привести её в жилое состояние.
Как в Украине будут повышать коммуналку
Накануне нового отопительного сезона в Украине планируется тарифная революция. Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается полностью поменять принципы установления тарифов на тепло, горячую и холодную воду.
Напомним: сегодня тарифы утверждает НКРЭ для своих лицензиатов (27 предприятий теплоснабжения, как правило, в крупных городах, и 53 - водоснабжения) и местные власти.
Но, как указано в пояснительно й записке к законопроекту, тарифы пересматриваются "несвоевременно", поэтому растут убытки коммунальщиков.
Особенно резко выросли убытки лицензиатов НКРЭ: по теплу в 3,2 раза, по воде — вдвое.
Также стремительно нарастают долги предприятий. Если в 2011 году кредиторская задолженность составляла 13,2 млрд, то сейчас 58,2 млрд.
Эту проблему предлагают решить, полностью передав вопрос тарифов на местный уровень. Плюс сами тарифы предлагается сделать "экономически обоснованными". То есть, идет подготовка к повышению ценника на коммуналку. Что, собственно, прописано в меморандуме с МВФ.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 18:59
zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады
- согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
нужно 7 ярдов грн НА ВСЕ
Паливода красава, Мыкытась нервно курит в сторонке(на шконке))
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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