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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5373537453755376

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 191
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
26%
50
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:02

  Vlad442 написав:Заканчиватеся полгода с момента "карантинных пересдач" с фиксацией цены, поэтому время от времени мониторю свой комплекс, чтобы понимать что с ценами аренды. С сенятбря происходит необычная ситуация - совсем нет частных объявлений. Висит только бизнес. Потом появилось в доме с хорошими планировками с ремонтом по запредельной цене. Выше, чем до карантина. Неожиданно ушло, при этом быстро. Вот эта ссылка.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted
С понедельника появляется в рекламе вариант с ремонтом от застройщика за 10. В феврале такая сдавалась за 10,5, год назад за 11.
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1k ... 476f0100ff
Уже его нет и других частных объявлений по этому комплексу нет. Висят агентские, которые ничего не значат. Квартиры может уже давно нет, а свой телефон выгуливают. При этом цены на агентских от 10 и выше.

Вопрос - до скольки поднимать за аналогичный вариант?

если у вас аналог варианта2 то 10к и не думайте
кстати по варианту1 несмотря на все проёппы поймал себя на мысли как много значения для общего впечатления имеет правильный подбор цветовой гаммы)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:05

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен?

Нужно купить.
Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?
Например , вот такую?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... b5d02dde6c

Я Вам своё мнение уже высказывал относительно покупки. Никто лучше Вас не знает Ваши возможности и реальное положение дел вашей семьи.
Одно знаю точно – если хотите купить, то нужно иметь деньги и разговаривать с продавцами. За каждым объявлением стоит реальный человек со своей ситуацией и иногда бывает, что ваши интересы совпадают.
Есть такая замечательная книга ``Договорится можно обо всём`` (рекомендую) и там приводится пример со стулом. Что такое стул? Казалось бы простой вопрос, но ...
Для одного – это средство чтобы сидеть.
Для другого – стул служит интерьером.
Для третьего – это реквизит в театре.
Для четвёртого – хлам от которого надо избавится, но жалко выкинуть.
Для пятого – антиквариат и т.д.
Придя на просмотр, Вы не знаете какие причины продажи. Но если не будете ходить, то и останетесь виртуальным покупателем до конца своих дней. Для Вас проблема купить, а для многих проблема ещё бОльшая продать.
Что для Вас лучше – 1 к убитая на Печерске или 3 ка с ремонтом на Трощение – это только Вам решать.
P.S. Если время Вас не поджимает, то непременно найдёте тот ``стул`` от которого хозяин хочет избавится потому, что живёт в другом городе/стране, досталась по наследству и надо избавится т.к. деньги имеют бОльшую ценность, надо закрыть долг, надо … надо .. надо …. Квартиры продают не просто так, а потому что надо и вопрос лишь в том - насколько сильно им это надо.
Востаннє редагувалось Richi в П'ят 09 жов, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:11

  Serg-ik написав:
  Richi написав:Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен?

Нужно купить.
Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?
Например , вот такую?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... b5d02dde6c

Сорри, но если денег хватает только на это, то почему бы и нет? Или нужно влезть в долги / надорваться, но получить обязательно что-то более Ылитное?

ЗЫ К слову, в Загребе (Хорватия, ЕС) подобное добро (даже выглядит похоже) по 1500 ойро за метр идёт, и люди живут/покупают.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:14

  Прохожий написав:
  zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.

Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.

Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.

PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году

нужно 7 ярдов грн НА ВСЕ
Паливода красава, Мыкытась нервно курит в сторонке(на шконке))

Думаю, замутять якісь ОВДП як колись для Приватна на 160 ярд, с тут достатньо 10 для Оркади + Укрбуд + УКО + Фундамент + ...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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