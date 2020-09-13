Додано: П'ят 09 жов, 2020 19:05

Serg-ik написав: Richi написав: Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен? Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен?

Нужно купить.

Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?

Например , вот такую?

https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... b5d02dde6c Нужно купить.Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?Например , вот такую?

Я Вам своё мнение уже высказывал относительно покупки. Никто лучше Вас не знает Ваши возможности и реальное положение дел вашей семьи.Одно знаю точно – если хотите купить, то нужно иметь деньги и разговаривать с продавцами. За каждым объявлением стоит реальный человек со своей ситуацией и иногда бывает, что ваши интересы совпадают.Есть такая замечательная книга ``Договорится можно обо всём`` (рекомендую) и там приводится пример со стулом. Что такое стул? Казалось бы простой вопрос, но ...Для одного – это средство чтобы сидеть.Для другого – стул служит интерьером.Для третьего – это реквизит в театре.Для четвёртого – хлам от которого надо избавится, но жалко выкинуть.Для пятого – антиквариат и т.д.Придя на просмотр, Вы не знаете какие причины продажи. Но если не будете ходить, то и останетесь виртуальным покупателем до конца своих дней. Для Вас проблема купить, а для многих проблема ещё бОльшая продать.Что для Вас лучше – 1 к убитая на Печерске или 3 ка с ремонтом на Трощение – это только Вам решать.P.S. Если время Вас не поджимает, то непременно найдёте тот ``стул`` от которого хозяин хочет избавится потому, что живёт в другом городе/стране, досталась по наследству и надо избавится т.к. деньги имеют бОльшую ценность, надо закрыть долг, надо … надо .. надо …. Квартиры продают не просто так, а потому что надо и вопрос лишь в том - насколько сильно им это надо.