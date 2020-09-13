Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Заканчиватеся полгода с момента "карантинных пересдач" с фиксацией цены, поэтому время от времени мониторю свой комплекс, чтобы понимать что с ценами аренды. С сенятбря происходит необычная ситуация - совсем нет частных объявлений. Висит только бизнес. Потом появилось в доме с хорошими планировками с ремонтом по запредельной цене. Выше, чем до карантина. Неожиданно ушло, при этом быстро. Вот эта ссылка. https://www.olx.ua/obyavlenie/sdam-shik ... 3;promoted С понедельника появляется в рекламе вариант с ремонтом от застройщика за 10. В феврале такая сдавалась за 10,5, год назад за 11. https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1k ... 476f0100ff Уже его нет и других частных объявлений по этому комплексу нет. Висят агентские, которые ничего не значат. Квартиры может уже давно нет, а свой телефон выгуливают. При этом цены на агентских от 10 и выше.
Вопрос - до скольки поднимать за аналогичный вариант?
если у вас аналог варианта2 то 10к и не думайте кстати по варианту1 несмотря на все проёппы поймал себя на мысли как много значения для общего впечатления имеет правильный подбор цветовой гаммы)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Я Вам своё мнение уже высказывал относительно покупки. Никто лучше Вас не знает Ваши возможности и реальное положение дел вашей семьи. Одно знаю точно – если хотите купить, то нужно иметь деньги и разговаривать с продавцами. За каждым объявлением стоит реальный человек со своей ситуацией и иногда бывает, что ваши интересы совпадают. Есть такая замечательная книга ``Договорится можно обо всём`` (рекомендую) и там приводится пример со стулом. Что такое стул? Казалось бы простой вопрос, но ... Для одного – это средство чтобы сидеть. Для другого – стул служит интерьером. Для третьего – это реквизит в театре. Для четвёртого – хлам от которого надо избавится, но жалко выкинуть. Для пятого – антиквариат и т.д. Придя на просмотр, Вы не знаете какие причины продажи. Но если не будете ходить, то и останетесь виртуальным покупателем до конца своих дней. Для Вас проблема купить, а для многих проблема ещё бОльшая продать. Что для Вас лучше – 1 к убитая на Печерске или 3 ка с ремонтом на Трощение – это только Вам решать. P.S. Если время Вас не поджимает, то непременно найдёте тот ``стул`` от которого хозяин хочет избавится потому, что живёт в другом городе/стране, досталась по наследству и надо избавится т.к. деньги имеют бОльшую ценность, надо закрыть долг, надо … надо .. надо …. Квартиры продают не просто так, а потому что надо и вопрос лишь в том - насколько сильно им это надо.
Востаннє редагувалось Richi в П'ят 09 жов, 2020 19:26, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
нужно 7 ярдов грн НА ВСЕ Паливода красава, Мыкытась нервно курит в сторонке(на шконке))
Думаю, замутять якісь ОВДП як колись для Приватна на 160 ярд, с тут достатньо 10 для Оркади + Укрбуд + УКО + Фундамент + ...
кстати за эти деньги реально классный вариант если локация +- устраивает то нужно брать
Поддержу Прохожего, дом и квартира не плохая, за эти деньги. Единственное, не знаю как там обстановочка с местным контингентом. Прошедшей зимой ездил пару раз на металобазу, там неподалеку, на Алма-Атинской. Так вечером, скажу я вам, довольно стрёмный райончик. Хотя может мне просто показалось. Вас бы Сержик , съездить на место, походить ножками по району, осмотреться, поговорить с хозяином, и решение само прийдёт. На форуме вы квартиру не купите. Если события будут развиваться в том же ключе, что и сейчас, альтернативой подобным вариантам на вторичке может быть только новая стройка от ДБК. Но им ещё нужно закончить Навигатор и Ревуцкий. Ну или таки зелёные доведут страну до окончательного писца.
Там рядом дарницкая тец. При определенном ветре дышать будешь сгоревшим углем. При тумане, смоге, будешь дышать выхлопом тец. Там дымка зачастую стоит просто в хороший солнечный день. Как минимум один житель этих домов жаловался на массы всепроникающей пыли. Я бы не рисковал, особенно детьми. Там на одной фотке как раз видны трубы.
Vlad442 написав:Если смогут это организовать и достроить, то это будет даже вложением с некоторой прибылью по сравнению с долларовым депо.
Мне смешно, но чисто для интереса, огласите, плиз, параметры, которые используете: год предположительного ввода и среднегодовая валютная доходность депозитов.
PS: не забудьте только, что недострои Аркады - это 2016-2017 гг инвестирования, когда банковская доходность по доллару еще превышала 10% годовых
PPS: ну и по 1500 за м2 в среднем никто готовую Аркаду от строителей не продавал даже на пике цен в марте 2020-го. По этой цене можно было впарить лишь однушки 33-36 кв., и то с большим скрипом. Сейчас даже такие маленькие площади продаются по 1300 - бери не хочу
Я брал с 18-ого. Проценты по валютным депо уже были смешные. В 16-ом году не было уже 10% годовых. После того, как мне предложили перезаключить под 5, я понял, что деполошадка сдохла и пора пересаживаться на бетонную. Квартиры сдавались с ремонтом, поэтому после вложения 2-3 тыс на плитку и минимальную кухонную мебель 37-39 метровые однушки уходили за пару дней по 55. Что сейчас продается по 1300 не знаю - киньте ссылку.