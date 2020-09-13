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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5374537553765377

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.

Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.

Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.

PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
а у кого нету свободных денег им вернут их взносы? На ремонт подъезда по 1к собирают год, боюсь достроят их не скоро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:47

  flyman написав:Думаю, замутять якісь ОВДП як колись для Приватна на 160 ярд, с тут достатньо 10 для Оркади + Укрбуд + УКО + Фундамент + ...

Нужно оставить на рынке только один КГС.
Всё равно ему за всеми достраивать.
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  #<1 ... 5374537553765377
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