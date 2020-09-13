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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:40
zРадио написав:
Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
а у кого нету свободных денег им вернут их взносы? На ремонт подъезда по 1к собирают год, боюсь достроят их не скоро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:47
flyman написав:
Думаю, замутять якісь ОВДП як колись для Приватна на 160 ярд, с тут достатньо 10 для Оркади + Укрбуд + УКО + Фундамент + ...
Нужно оставить на рынке только один КГС.
Всё равно ему за всеми достраивать.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:23
Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.
Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.
Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.
По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".
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