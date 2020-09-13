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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:40
zРадио написав:
Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
а у кого нету свободных денег им вернут их взносы? На ремонт подъезда по 1к собирают год, боюсь достроят их не скоро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:47
flyman написав:
Думаю, замутять якісь ОВДП як колись для Приватна на 160 ярд, с тут достатньо 10 для Оркади + Укрбуд + УКО + Фундамент + ...
Нужно оставить на рынке только один КГС.
Всё равно ему за всеми достраивать.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:23
Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.
Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.
Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.
По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".
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Додано: Суб 10 жов, 2020 13:00
UA написав:
Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.
Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.
Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.
По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".
Только цены никак не хотят снижаться на их бессмысленные владения.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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