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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 00:40
zРадио написав:
Инсайд по недостроям Аркады - согласно первого приближения КГС, проводящего аудит строек, инвесторам Патриотики придется доплатить по 5-6 тыс грн за м2, инвесторам Эврики - по 10-11 тыс.
Относительно цен инвестирования - это +30% для первых и плюс 60% для вторых.
Ничего так влоШение. Вот и слушайте, ув. читатели ветки, здешних рассказиков окуенных историй при легкие деньги на КРЖН, преимущества перед депозитами и вообще безальтернативности инвестиций в битон.
PS: к слову, поздравляю этих рассказчиков с профессиональным праздником риэлтора. Искренне (без шуток и подколок) желаю, чтобы кризис на КРЖН не затянулся дольше 2-3 лет, и волна снижения завершилась в 2022-м году
а у кого нету свободных денег им вернут их взносы? На ремонт подъезда по 1к собирают год, боюсь достроят их не скоро.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:47
flyman написав:
Думаю, замутять якісь ОВДП як колись для Приватна на 160 ярд, с тут достатньо 10 для Оркади + Укрбуд + УКО + Фундамент + ...
Нужно оставить на рынке только один КГС.
Всё равно ему за всеми достраивать.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 11:23
Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.
Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.
Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.
По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".
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Додано: Суб 10 жов, 2020 13:00
UA написав:
Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.
Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.
Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.
По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".
Только цены никак не хотят снижаться на их бессмысленные владения.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:17
Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield
Мировой рынок недвижимости достигнет дна в конце 2021 года, а начнет восстанавливаться лишь в 2022-м. При этом показатели IV квартала у многих компаний будут на порядок хуже, чем сегодня прогнозируют аналитики.
Согласно данным отчета, представленного экспертами консалтинговой компании Cushman&Wakefield, кризис мирового рынка недвижимости продлится как минимум до 2022 года, а за публикацией итогов IV квартала может последовать глобальный пересмотр стратегий на 2021 год и переоценка активов. Аналитики также предупреждают об угрозе затяжной рецессии.https://news.finance.ua/ru/news/-/47964 ... nwakefield
PS: Украина идет с лагом к миру, поэтому у нас дно - 2022-й, а начало восстановления - 2023-й
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zРадио
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:30
zРадио написав:Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield
Мировой рынок недвижимости достигнет дна в конце 2021 года, а начнет восстанавливаться лишь в 2022-м. При этом показатели IV квартала у многих компаний будут на порядок хуже, чем сегодня прогнозируют аналитики.
Согласно данным отчета, представленного экспертами консалтинговой компании Cushman&Wakefield, кризис мирового рынка недвижимости продлится как минимум до 2022 года, а за публикацией итогов IV квартала может последовать глобальный пересмотр стратегий на 2021 год и переоценка активов. Аналитики также предупреждают об угрозе затяжной рецессии.https://news.finance.ua/ru/news/-/47964 ... nwakefield
PS: Украина идет с лагом к миру, поэтому у нас дно - 2022-й, а начало восстановления - 2023-й
Возможно, но в какой валюте и вообще, в фиате ли будет это дно, большой вопрос. Возможно, чтоб им воспользоваться, сейчас надо срочно сливать все баксы и тарить металл. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Хлопцы, спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 15:41
hxbbgaf написав:
Возможно, но в какой валюте и вообще, в фиате ли будет это дно, большой вопрос. Возможно, чтоб им воспользоваться, сейчас надо срочно сливать все баксы и тарить металл. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Хлопцы, спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.
Я частично расшифровал ваш ник: h - Хазин, g - Глазьев. А кто остальные пророки "скорой кончины доллара", ждущие ее уже надцать лет?
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zРадио
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:29
UA написав:
Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.
Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.
Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.
По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".
Я вам больше скажу, местные депутаты районных и сельских советов не менее массово выделяют участки под застройку себе любимым и родне с целью их дальнейшей перепродажи. Лично знаю несколько таких хитросделанных, оформивших на себя и родственников по 4-5 участков (8-15 соток каждый).
А что, всё типа "по закону", они имеют право это делать. Простому пересичному получить бесплатно сейчас участок практически не реально, очередь из желающих насчитывает сотни, а кое где и тысячи человек. Но выход есть-нужно уплатить "благотворительный взнос" в размере половины рыночной стоимости нужному человеку и вуаля, участок для вас находится. Беда только в том, что все эти земли расположены как привило на окраинах населённых пунктов, и с коммуникациями там скорее всего будут большие проблемы.
Кстати, для тех кто спрашивал про недостатки двухуровневого жилья, вспомнил ещё два, связанных с лестницей между этажами.
Во первых это место повышенного травматизма, в основном для детей и пожилых людей (или под мухой). У дальней родни было два случая за один год: сначала "яжемать" оставила полуторагодичного сына в спальне на втором этаже, а сама спустилась на кухню "на минуточку". Пацан вылез на четвереньках из комнаты, дополз до лестницы и покатился по ступеням. Результат-сложный перелом пальца, который так и не восстановился полностью, а ведь могло быть и намного хуже. Второй случай там же-свекровь оступилась и упала, сломав руку.
Во вторых, лестница является таким себе вентиляционным каналом между этажами, по которому тёплый и влажный воздух уходит наверх, а холодный наоборот падает вниз. В результате всех этих "танцев", особенно если дом плохо утеплён, а лестница находится не в гостиной а выделена в отдельное помещение, на стенах оной образуется точка росы со всеми вытекающими-плесенью и грибком, т.к. об необходимости отопления такого "малозначительного" помещения редко кто задумывается. В частности сосед по участку был вынужден, после двух лет проживания, делать дыры в стенах и частично сносить чистовой ремонт, чтобы установить на лестничной клетке радиатор отопления, иначе справиться с плесенью в зимний период не получалось.
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drevlyanin
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Додано: Суб 10 жов, 2020 16:31
Прохожий написав:
кстати за эти деньги реально классный вариант
если локация +- устраивает то нужно брать
На фото вертикальная разводка тепла. Сейчас такая квартира в год тянет около тысячи долларов коммуналки. Через 5 лет - полторы-две тысячи баксов в год легко. В Европу идем. И будет этот бетон стоить 30-40к от силы на сегодняшние деньги без учета инфляции.
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Zebra
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