Нужно оставить на рынке только один КГС.
Всё равно ему за всеми достраивать.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 жов, 2020 10:47
Додано: Суб 10 жов, 2020 11:23
Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.
Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.
Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.
По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".
Додано: Суб 10 жов, 2020 13:00
Только цены никак не хотят снижаться на их бессмысленные владения.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:17
То, что я спрогнозировал еще в апреле
Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield
Мировой рынок недвижимости достигнет дна в конце 2021 года, а начнет восстанавливаться лишь в 2022-м. При этом показатели IV квартала у многих компаний будут на порядок хуже, чем сегодня прогнозируют аналитики.
Согласно данным отчета, представленного экспертами консалтинговой компании Cushman&Wakefield, кризис мирового рынка недвижимости продлится как минимум до 2022 года, а за публикацией итогов IV квартала может последовать глобальный пересмотр стратегий на 2021 год и переоценка активов. Аналитики также предупреждают об угрозе затяжной рецессии.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47964 ... nwakefield
PS: Украина идет с лагом к миру, поэтому у нас дно - 2022-й, а начало восстановления - 2023-й
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:30
Возможно, но в какой валюте и вообще, в фиате ли будет это дно, большой вопрос. Возможно, чтоб им воспользоваться, сейчас надо срочно сливать все баксы и тарить металл. Американцам уже собираются напечатать и раздать 2 трюлика. Хлопцы, спасайте свои сбережения. Баксу каюк. Владельцев баксов натянут на огромный афроамериканский кукан. Тарьте золото, серебро и платину, можно и палладий, хоть он и дорогой, вопрос уже не в нынешней цене, гиперок грядет.
Додано: Суб 10 жов, 2020 15:41
Я частично расшифровал ваш ник: h - Хазин, g - Глазьев. А кто остальные пророки "скорой кончины доллара", ждущие ее уже надцать лет?
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:29
Я вам больше скажу, местные депутаты районных и сельских советов не менее массово выделяют участки под застройку себе любимым и родне с целью их дальнейшей перепродажи. Лично знаю несколько таких хитросделанных, оформивших на себя и родственников по 4-5 участков (8-15 соток каждый).
А что, всё типа "по закону", они имеют право это делать. Простому пересичному получить бесплатно сейчас участок практически не реально, очередь из желающих насчитывает сотни, а кое где и тысячи человек. Но выход есть-нужно уплатить "благотворительный взнос" в размере половины рыночной стоимости нужному человеку и вуаля, участок для вас находится. Беда только в том, что все эти земли расположены как привило на окраинах населённых пунктов, и с коммуникациями там скорее всего будут большие проблемы.
Кстати, для тех кто спрашивал про недостатки двухуровневого жилья, вспомнил ещё два, связанных с лестницей между этажами.
Во первых это место повышенного травматизма, в основном для детей и пожилых людей (или под мухой). У дальней родни было два случая за один год: сначала "яжемать" оставила полуторагодичного сына в спальне на втором этаже, а сама спустилась на кухню "на минуточку". Пацан вылез на четвереньках из комнаты, дополз до лестницы и покатился по ступеням. Результат-сложный перелом пальца, который так и не восстановился полностью, а ведь могло быть и намного хуже. Второй случай там же-свекровь оступилась и упала, сломав руку.
Во вторых, лестница является таким себе вентиляционным каналом между этажами, по которому тёплый и влажный воздух уходит наверх, а холодный наоборот падает вниз. В результате всех этих "танцев", особенно если дом плохо утеплён, а лестница находится не в гостиной а выделена в отдельное помещение, на стенах оной образуется точка росы со всеми вытекающими-плесенью и грибком, т.к. об необходимости отопления такого "малозначительного" помещения редко кто задумывается. В частности сосед по участку был вынужден, после двух лет проживания, делать дыры в стенах и частично сносить чистовой ремонт, чтобы установить на лестничной клетке радиатор отопления, иначе справиться с плесенью в зимний период не получалось.
Додано: Суб 10 жов, 2020 16:31
На фото вертикальная разводка тепла. Сейчас такая квартира в год тянет около тысячи долларов коммуналки. Через 5 лет - полторы-две тысячи баксов в год легко. В Европу идем. И будет этот бетон стоить 30-40к от силы на сегодняшние деньги без учета инфляции.
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:26
думаю через 5 лет на каждой батарее будет стоять счетчик тепла, как в ЕС
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 10 жов, 2020 17:51
Проте - там є швидкісний інтернет!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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