Додано: Суб 10 жов, 2020 16:29

UA написав: Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.

Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.

Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.

По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги". Общался с риэлторшей специализирующейся на частных домах - участках.Утверждает, что наметилась тенденция понимания собственниками бессмысленности владения земельным участком или частным домом, в который приезжают несколько раз в год.Мол всё больше желающих продать этот бессмысленный скарб и купить однушку под аренду приносящей стабильный доход ХХХ долларов в месяц.По её словам, у разного рода госслужащих и силовиков этих земельных участков как гуталина на гуталиновой фабрике. Местные власти раздают их тысячами через процедуру бесплатной приватизации нужным людям как плату за "услуги".

Я вам больше скажу, местные депутаты районных и сельских советов не менее массово выделяют участки под застройку себе любимым и родне с целью их дальнейшей перепродажи. Лично знаю несколько таких хитросделанных, оформивших на себя и родственников по 4-5 участков (8-15 соток каждый).А что, всё типа "по закону", они имеют право это делать. Простому пересичному получить бесплатно сейчас участок практически не реально, очередь из желающих насчитывает сотни, а кое где и тысячи человек. Но выход есть-нужно уплатить "благотворительный взнос" в размере половины рыночной стоимости нужному человеку и вуаля, участок для вас находится. Беда только в том, что все эти земли расположены как привило на окраинах населённых пунктов, и с коммуникациями там скорее всего будут большие проблемы.Кстати, для тех кто спрашивал про недостатки двухуровневого жилья, вспомнил ещё два, связанных с лестницей между этажами.Во первых это место повышенного травматизма, в основном для детей и пожилых людей (или под мухой). У дальней родни было два случая за один год: сначала "яжемать" оставила полуторагодичного сына в спальне на втором этаже, а сама спустилась на кухню "на минуточку". Пацан вылез на четвереньках из комнаты, дополз до лестницы и покатился по ступеням. Результат-сложный перелом пальца, который так и не восстановился полностью, а ведь могло быть и намного хуже. Второй случай там же-свекровь оступилась и упала, сломав руку.Во вторых, лестница является таким себе вентиляционным каналом между этажами, по которому тёплый и влажный воздух уходит наверх, а холодный наоборот падает вниз. В результате всех этих "танцев", особенно если дом плохо утеплён, а лестница находится не в гостиной а выделена в отдельное помещение, на стенах оной образуется точка росы со всеми вытекающими-плесенью и грибком, т.к. об необходимости отопления такого "малозначительного" помещения редко кто задумывается. В частности сосед по участку был вынужден, после двух лет проживания, делать дыры в стенах и частично сносить чистовой ремонт, чтобы установить на лестничной клетке радиатор отопления, иначе справиться с плесенью в зимний период не получалось.