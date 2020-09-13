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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5375537653775378

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 17:56

  zРадио написав:Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield
[i]
Мировой рынок недвижимости достигнет дна в конце 2021 года, а начнет восстанавливаться лишь в 2022-м. При этом показатели IV квартала у многих компаний будут на порядок хуже, чем сегодня прогнозируют аналитики.

Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только в конце экономического цикла, иначе не работает. :(
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://lb.ua/news/2020/10/09/467801_ob ... iievi.html
Новый пеший мост.начали кстати уже. Было бы хорошо, если бы с остальным не было бы так печально
Востаннє редагувалось hume в Суб 10 жов, 2020 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:27

  hume написав:https://lb.ua/news/2020/10/09/467801_obolonskiy_naberezhniy_kiievi.html
Новый пеший мост.

опять зрада :?:

и какое это влияние окажет на сабж ветки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:28

  Прохожий написав:
  hume написав:https://lb.ua/news/2020/10/09/467801_obolonskiy_naberezhniy_kiievi.html
Новый пеший мост.

опять зрада :?:

Я не против таких проектов, но думаю не вовремя.
Велопешеходный вышел очень ничего, если бы стекла не трескались
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:29

  Прохожий написав:
  hume написав:https://lb.ua/news/2020/10/09/467801_obolonskiy_naberezhniy_kiievi.html
Новый пеший мост.

опять зрада :?:

и какое это влияние окажет на сабж ветки?

Видовве квартиры на оболонской набережной вверх?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:53

  hume написав:Я не против таких проектов, но думаю не вовремя.


Міст збудуємо за кошти меценатів», - підкреслив Віталій Кличко.
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Кстати, для тех кто спрашивал про недостатки двухуровневого жилья

пишіть більше !!! це цікаво і корисно !
Досвід trololo теж міг би бути цікавим !!! Тим більш, - у процесі будівництва !
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 18:59

  Richi написав:Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только в конце экономического цикла, иначе не работает. :(


Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.

Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.

В остальном, вы правы.

Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня :mrgreen:

PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 19:09

  vitaliian написав:
  Serg-ik написав:
  Richi написав:Вам нужно купить квартиру или Вас просто интересует динамика цен?

Нужно купить.
Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?
Например , вот такую?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... b5d02dde6c

я не эксперд но туда 20-30 куе надо вложить чтобы привести её в жилое состояние.

мне кажется, что за пару месяцев можно довести её до жилого состояния и за меньшую сумму. Пол вроде ровный, стены-тоже. Окна присутствуют. Все снести,ободрать, стенам-шпатлевка, замена батарей. Санузлы, понятное, с нуля. Мебель в ремонт никогда не считал. Всем спасибо за комментарии. Особенно про ТЭЦ рядом
Serg-ik
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