Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Кризис рынка недвижимости завершится не ранее 2022 года - Cushman&Wakefield [i] Мировой рынок недвижимости достигнет дна в конце 2021 года, а начнет восстанавливаться лишь в 2022-м. При этом показатели IV квартала у многих компаний будут на порядок хуже, чем сегодня прогнозируют аналитики.
Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только в конце экономического цикла, иначе не работает.
Richi написав:Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только в конце экономического цикла, иначе не работает.
Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.
Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.
В остальном, вы правы.
Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня
PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным
я не эксперд но туда 20-30 куе надо вложить чтобы привести её в жилое состояние.
мне кажется, что за пару месяцев можно довести её до жилого состояния и за меньшую сумму. Пол вроде ровный, стены-тоже. Окна присутствуют. Все снести,ободрать, стенам-шпатлевка, замена батарей. Санузлы, понятное, с нуля. Мебель в ремонт никогда не считал. Всем спасибо за комментарии. Особенно про ТЭЦ рядом