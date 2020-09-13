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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:22
zРадио написав: Richi написав:
Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только
в конце экономического цикла, иначе не работает.
Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.
Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.
В остальном, вы правы.
Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня
PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:01
hume написав: Прохожий написав: hume написав:
https://lb.ua/news/2020/10/09/467801_obolonskiy_naberezhniy_kiievi.html
Новый пеший мост.
опять зрада
Я не против таких проектов, но думаю не вовремя.
Велопешеходный вышел очень ничего, если бы стекла не трескались
Просто нужно разуваться,ступая на то творение
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
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Додано: Суб 10 жов, 2020 21:24
UA написав:
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
Если бы не агрессивная эмиссия, так и было бы. Я сам в марте опасался глобального попадания в дефляционную ловушку с затяжным кризисом долгов и банкротств (де факто, повторения Великой депрессии), но монетарная политика ФРС и ЕЦБ обнадеживает. Чего, увы, не скажешь об НБУ, но не будем об этом и здесь
flyman написав:
Думаю, криза офісної нерухомості.
А от житлової, хз. Жити десь треба, і працювати віддалено не з під моста/шалаша/землянки.
Это сообщающиеся сосуды. Не будет такого, что в офисной профицит, а в жилой - дефицит, или баланс. Тем более у нас, где бывшая жилая составляет материальную часть офисной - обратная миграция неминуема
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