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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5376537753785379

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:22

  zРадио написав:
  Richi написав:Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только в конце экономического цикла, иначе не работает. :(


Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.

Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.

В остальном, вы правы.

Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня :mrgreen:

PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным

ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:01

  hume написав:
  Прохожий написав:
  hume написав:https://lb.ua/news/2020/10/09/467801_obolonskiy_naberezhniy_kiievi.html
Новый пеший мост.

опять зрада :?:

Я не против таких проектов, но думаю не вовремя.
Велопешеходный вышел очень ничего, если бы стекла не трескались

Просто нужно разуваться,ступая на то творение
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 21:24

  UA написав:ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.


Если бы не агрессивная эмиссия, так и было бы. Я сам в марте опасался глобального попадания в дефляционную ловушку с затяжным кризисом долгов и банкротств (де факто, повторения Великой депрессии), но монетарная политика ФРС и ЕЦБ обнадеживает. Чего, увы, не скажешь об НБУ, но не будем об этом и здесь :D

  flyman написав:Думаю, криза офісної нерухомості.
А от житлової, хз. Жити десь треба, і працювати віддалено не з під моста/шалаша/землянки.


Это сообщающиеся сосуды. Не будет такого, что в офисной профицит, а в жилой - дефицит, или баланс. Тем более у нас, где бывшая жилая составляет материальную часть офисной - обратная миграция неминуема
zРадио
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  #<1 ... 5376537753785379
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