zРадио написав:Richi написав:Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только в конце экономического цикла, иначе не работает.
Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.
Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.
В остальном, вы правы.
Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня
PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.