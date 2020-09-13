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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:22
zРадио написав: Richi написав:
Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только
в конце экономического цикла, иначе не работает.
Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.
Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.
В остальном, вы правы.
Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня
PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
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UA
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:02
Прохожий написав:
кстати за эти деньги реально классный вариант
если локация +- устраивает то нужно брать
Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.
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Сергій
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Додано: Нед 11 жов, 2020 00:40
UA написав:
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.
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Vlad442
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Додано: Нед 11 жов, 2020 00:44
Сергій написав:
Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.
Это не проблема. Всегда можно сделать латочное утепление. Проблема в том (и скорее всего именно это было у ваших знакомых), что на вторичке система отопления разбалансирована. В одном доме можно увидеть и открытые окна зимой, и внешнее утепление. Нужно заходить в конкретную квартиру в отопительный сезон с термометром и гигрометром.
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Vlad442
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