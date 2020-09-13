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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5376537753785379

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 20:22

  zРадио написав:
  Richi написав:Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только в конце экономического цикла, иначе не работает. :(


Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.

Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.

В остальном, вы правы.

Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня :mrgreen:

PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным

ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 23:02

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:Нужно купить.
Сейчас посоветуете купить то, на что хватает?
Например , вот такую?
https://www.olx.ua/obyavlenie/prodam-kv ... b5d02dde6c

кстати за эти деньги реально классный вариант
если локация +- устраивает то нужно брать

Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.
Сергій
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.

Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 00:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Сергій написав:Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.

Это не проблема. Всегда можно сделать латочное утепление. Проблема в том (и скорее всего именно это было у ваших знакомых), что на вторичке система отопления разбалансирована. В одном доме можно увидеть и открытые окна зимой, и внешнее утепление. Нужно заходить в конкретную квартиру в отопительный сезон с термометром и гигрометром.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 08:03

  Vlad442 написав:
  Сергій написав:Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.

Это не проблема. Всегда можно сделать латочное утепление. Проблема в том (и скорее всего именно это было у ваших знакомых), что на вторичке система отопления разбалансирована. В одном доме можно увидеть и открытые окна зимой, и внешнее утепление. Нужно заходить в конкретную квартиру в отопительный сезон с термометром и гигрометром.

Пройдетесь Ви з термометром, гігрометром і датчиком Геймера по квартирам бетонного будинку.

І що нового Ви там знайдете?
"Розбалансовану систему"???
І хто її розбалансував? МОП чи підземний паркінг???

Взагалі то є ГОСТи і ДСТУ і тп. Читайте!!!
Там все прописано щодо вимог по температурі і вологості в багатоквартирних будинках.

Будете неприємно здивовані, але ніхто вам не обіцяє і не гарантує стабільні 21-23 °С зимою і літом))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:09

  Vlad442 написав:
  UA написав:ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.

Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.

А как же жирные года дикого роста 2016-2020? Я уже скидывал более нормальная однуха с ремонтом - 95-100 куе. Куда дальше? 200 куе за однуху? Какие предпосылки?
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 09:13

  Vlad442 написав:
  UA написав:ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.

Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.

В 2008 и 2013 годах на депозитах населения было в эквиваленте по 40-50 млрд долларов
Сейчас 20 с хвостиков млрд долларов. При этом я не знаю сколько из 20 млрд долларов в ликвидируемых банках под управление Фонда гарантирования вкладов.
Почему так?
Тут и налог на доход от депозита и недоверие к банкам и низкая процентная ставка.
Деньги шли в бетон.
То что, в отличии от например Франкфурта цены на недвижимость в Киеве не надуты, соглашусь. Но и сбережений у населения по сути мало.
Слухи про "смерть доллара" это очень хорошо.
Выжмут последние зеленые бумажки из населения.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 11:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://youtu.be/vhU4pNb47Gs
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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