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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 жов, 2020 20:22
zРадио написав: Richi написав:
Каким образом восстановление может произойти через год после падения? Падение сигнализирует о снижении покупательной способности в следствии экономического кризиса. Люди теряют работу, бизнес разоряется или работает на грани убыточности т.к. задача день простоять и ночь продержаться (перекладываться некуда, модернизироваться бессмысленно, а если всё начнёт оживать то проще будет стартовать с готовой базы, а не с нулевой). Покупают только товары первой необходимости. 1-2 года идёт переформатирование и только потом, выстраиваются новые экономические цепочки, новые возможности. Как следствие - начинают производить. Потом начинают снова выпускать оборудование для производства. Как следствие начинают ходить транзакции и поднимается финансовый сектор, кредитование, люди достигают определённого дохода. Люди начинают покупать, тратить, накапливать и ТОЛЬКО потом покупать машины и недвижимость. Ну как бы годом здесь и не пахнет. ВСЕГДА недвижимость растёт только
в конце экономического цикла, иначе не работает.
Во-первых, 2022-й - это уже конец 2-го / начало 3-го года падения.
Во-вторых, восстановление потерянного - это едва ли рост. Рост - это то, что вверх от восстановления, т.е. ценовая дельта между пиком текущего цикла и предыдущего.
В остальном, вы правы.
Дно по выпуску - это 2-й квартал 2020-го, по постоянной безработице - 1-е полугодие 2021-го, по ценам на недвижимость - конец 2021-го (у нас, вероятно, лето 2022-го). Восстановление потерянного - 2023-2025 гг. Еще 2-3 года роста, и следующая фигня
PS: конкретно у нас последние падения были настолько сильными, что до предкризисного уровня мы так и не успевали восстановиться. В этот раз, вероятно, коррекция будет менее сильной, а пост-кризисное восстановление - полным
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
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UA
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Додано: Суб 10 жов, 2020 23:02
Прохожий написав:
кстати за эти деньги реально классный вариант
если локация +- устраивает то нужно брать
Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.
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Сергій
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Додано: Нед 11 жов, 2020 00:40
UA написав:
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.
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Vlad442
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Додано: Нед 11 жов, 2020 00:44
Сергій написав:
Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.
Это не проблема. Всегда можно сделать латочное утепление. Проблема в том (и скорее всего именно это было у ваших знакомых), что на вторичке система отопления разбалансирована. В одном доме можно увидеть и открытые окна зимой, и внешнее утепление. Нужно заходить в конкретную квартиру в отопительный сезон с термометром и гигрометром.
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Vlad442
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Додано: Нед 11 жов, 2020 08:03
Vlad442 написав: Сергій написав:
Знайомі жили в цьому будинку. Якщо квартира кутова, то будете мерзнути. Зовнішні стіни - монолітний бетон.
Это не проблема. Всегда можно сделать латочное утепление. Проблема в том (и скорее всего именно это было у ваших знакомых), что на вторичке система отопления разбалансирована. В одном доме можно увидеть и открытые окна зимой, и внешнее утепление. Нужно заходить в конкретную квартиру в отопительный сезон с термометром и гигрометром.
Пройдетесь Ви з термометром, гігрометром і датчиком Геймера по квартирам бетонного будинку.
І що нового Ви там знайдете?
"Розбалансовану систему"???
І хто її розбалансував? МОП чи підземний паркінг???
Взагалі то є ГОСТи і ДСТУ і тп. Читайте!!!
Там все прописано щодо вимог по температурі і вологості в багатоквартирних будинках.
Будете неприємно здивовані, але ніхто вам не обіцяє і не гарантує стабільні 21-23 °С зимою і літом))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Нед 11 жов, 2020 09:09
Vlad442 написав: UA написав:
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.
А как же жирные года дикого роста 2016-2020? Я уже скидывал более нормальная однуха с ремонтом - 95-100 куе. Куда дальше? 200 куе за однуху? Какие предпосылки?
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BIGor
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Додано: Нед 11 жов, 2020 09:13
Vlad442 написав: UA написав:
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.
В 2008 и 2013 годах на депозитах населения было в эквиваленте по 40-50 млрд долларов
Сейчас 20 с хвостиков млрд долларов. При этом я не знаю сколько из 20 млрд долларов в ликвидируемых банках под управление Фонда гарантирования вкладов.
Почему так?
Тут и налог на доход от депозита и недоверие к банкам и низкая процентная ставка.
Деньги шли в бетон.
То что, в отличии от например Франкфурта цены на недвижимость в Киеве не надуты, соглашусь. Но и сбережений у населения по сути мало.
Слухи про "смерть доллара" это очень хорошо.
Выжмут последние зеленые бумажки из населения.
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UA
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Додано: Нед 11 жов, 2020 11:01
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:02
BIGor написав:
А как же жирные года дикого роста 2016-2020? Я уже скидывал более нормальная однуха с ремонтом - 95-100 куе. Куда дальше? 200 куе за однуху? Какие предпосылки?
Вы преувеличиваете "дикий рост". Небольшое повышение от "дна". Еще даже до 2013 и близко не доросли.
Впечатление про дикий рост складывается у тех, кто мониторил рынок через интернет, а когда вышел "в поле", оказалось, что более-менее нормальная однуха стоит не столько, сколько должна согласна индексам, а дешевые предложения с олх были агентскими заманухами.
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Vlad442
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Додано: Нед 11 жов, 2020 12:36
UA написав:
В 2008 и 2013 годах на депозитах населения было в эквиваленте по 40-50 млрд долларов
Сейчас 20 с хвостиков млрд долларов. При этом я не знаю сколько из 20 млрд долларов в ликвидируемых банках под управление Фонда гарантирования вкладов.
Почему так?
Тут и налог на доход от депозита и недоверие к банкам и низкая процентная ставка
.
Деньги шли в бетон.
Не обязательно в бетон. В состоянии перманентного кризиса, могли пойти и в матрас. Хотя переток в бетон конечно есть. Рентабельность аренды значительно выше валютного депо и почти на одном уровне с гривнедепо.
Если бы в 08 и 13 годах были такие же ставки как сейчас, не факт, что бы в БС были такие суммы.
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Vlad442
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