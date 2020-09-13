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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5377537853795380

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 13:22

  Vlad442 написав:
  UA написав:ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.

Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.

У вас как всегда натянутая сова на свой глобус.
Если говорить о долларе,то его активно печатают с 2008-го,напомнить график цен на нашу недвигу 2008-2020?
Так хорошо печатанье помогло,правда?
Просто если бы доллар не печатали, то цены были бы как в 99-м году и 100 баксов были бы окуенные деньги.
Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 14:18

  somilitark написав:Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.

1. Возможно короно-тенденция по избежанию общественного транспорта. Или просто люди живут в таких локациях, где с этим туго
2. Айфонов уже набрались - перешли на корчи. Надо же на что-то спускать деньги, ведь "котлета ляжку жгёт" :)
3. Возможно просто "уплотнение населения". Провинция вымирает. Выжившие - делают релокацию в город со своими корытами, или прикупают по провинциальной традиции (там действительно без своего транспорта проблематично)
Украина - богатая страна!
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  #<1 ... 5377537853795380
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