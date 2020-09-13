Додано: Нед 11 жов, 2020 13:22

Vlad442 написав: UA написав: ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.

ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия. ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.

Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах. Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.

У вас как всегда натянутая сова на свой глобус.Если говорить о долларе,то его активно печатают с 2008-го,напомнить график цен на нашу недвигу 2008-2020?Так хорошо печатанье помогло,правда?Просто если бы доллар не печатали, то цены были бы как в 99-м году и 100 баксов были бы окуенные деньги.Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.