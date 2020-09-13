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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 11 жов, 2020 13:22
Vlad442 написав: UA написав:
ХЗ. В экономической науке есть даже такие термины как делеверидж... потерянное десятилетие.
ПС Нулевая процентная ставка это верный признак что сейчас разворачивается именно делеверидж, а не очередная привычная рецессия.
Украина идет своим путем. Когда последние годы во всем мире был бум, мы с трудом оправлялись от событий 14-ого. Тут еще ходят слухи, что доллары собираются триллионами печатать, а у нас на недвижимость копят как правило в долларах.
У вас как всегда натянутая сова на свой глобус.
Если говорить о долларе,то его активно печатают с 2008-го,напомнить график цен на нашу недвигу 2008-2020?
Так хорошо печатанье помогло,правда?
Просто если бы доллар не печатали, то цены были бы как в 99-м году и 100 баксов были бы окуенные деньги.
Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:18
somilitark написав:
Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.
1. Возможно короно-тенденция по избежанию общественного транспорта. Или просто люди живут в таких локациях, где с этим туго
2. Айфонов уже набрались - перешли на корчи. Надо же на что-то спускать деньги, ведь "котлета ляжку жгёт"
3. Возможно просто "уплотнение населения". Провинция вымирает. Выжившие - делают релокацию в город со своими корытами, или прикупают по провинциальной традиции (там действительно без своего транспорта проблематично)
Украина - богатая страна!
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:41
Вкладчик1234 написав: somilitark написав:
Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.
1. Возможно короно-тенденция по избежанию общественного транспорта. Или просто люди живут в таких локациях, где с этим туго
2. Айфонов уже набрались - перешли на корчи. Надо же на что-то спускать деньги, ведь "котлета ляжку жгёт"
3. Возможно просто "уплотнение населения". Провинция вымирает. Выжившие - делают релокацию в город со своими корытами, или прикупают по провинциальной традиции (там действительно без своего транспорта проблематично)
Машина не розкіш...
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Додано: Нед 11 жов, 2020 14:52
somilitark написав:
Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.
Быстро Вы карантин забыли... А я вот помню, что бы посетить отделение Ощадбанка пришлось 6 км. пешком идти - колоссальная затрата и времени и усилий. Так что авто в Киеве - это жизненная необходимость.
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:15
somilitark написав:
Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.
При этом продажи новых авто показывают минус.
Почему?
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Додано: Нед 11 жов, 2020 15:29
UA написав: somilitark написав:
Сейчас такое впечатление,что карантин породил кукую-то автомобильную манию,у меня знакомые с небольшими доходами полезли на последние деньги в откровенные корчи и катаются без особой надобности на все,вот это для меня загадка,что случилось,сейчас в столице на дорогах пекло,даже в городишках не проехать,что толкнуло к такой резкой повальной автомобилизации я не могу понять,доходы ниже,но тачку надо взять,типа не наездился,умереть не смогу спокойно.
На недвигу точно денег не останется,всё оставят в автосалонах,авторио,азс и сто.
При этом продажи новых авто показывают минус.
Почему?
Есть ещё рынок б/у автомобилей
Всего за девять месяцев 2020 года украинскую прописку получили 242.3 тыс. легковых автомобилей с пробегом
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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