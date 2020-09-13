|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:44
BIGor написав: Елена8 написав:
Цены в прайсе дбк4 выросли в среднем на 7% в этом месяце
Помню тут когда-то считали: 7% в месяц, итого рост 84% в год
Не 7 % в месяц. А то что стоило в сентябре 820.000+, сегодня стоит 870.000+ Я слежу за ценами
-
Елена8
-
-
- Повідомлень: 1191
- З нами з: 05.12.08
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 11 жов, 2020 20:35
Елена8 написав: BIGor написав: Елена8 написав:
Цены в прайсе дбк4 выросли в среднем на 7% в этом месяце
Помню тут когда-то считали: 7% в месяц, итого рост 84% в год
Не 7 % в месяц. А то что стоило в сентябре 820.000+, сегодня стоит 870.000+ Я слежу за ценами
Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 3917
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 659 раз.
- Подякували: 832 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 6 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19379
|3218792
|
|
|129
|229011
|
|
|478
|206964
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|