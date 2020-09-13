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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5378537953805381

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 19:44

  BIGor написав:
  Елена8 написав:Цены в прайсе дбк4 выросли в среднем на 7% в этом месяце

Помню тут когда-то считали: 7% в месяц, итого рост 84% в год :mrgreen:

Не 7 % в месяц. А то что стоило в сентябре 820.000+, сегодня стоит 870.000+ Я слежу за ценами
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:35

  Елена8 написав:
  BIGor написав:
  Елена8 написав:Цены в прайсе дбк4 выросли в среднем на 7% в этом месяце

Помню тут когда-то считали: 7% в месяц, итого рост 84% в год :mrgreen:

Не 7 % в месяц. А то что стоило в сентябре 820.000+, сегодня стоит 870.000+ Я слежу за ценами

Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 20:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины
Зображення
пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован.
с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...

с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:11

vitaliian
тему ветки прочти медленно шевеля губами...
и перестань гадить тут...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:20

  vitaliian написав:в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины
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пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован.
с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...

с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...

Да, Киев по безопасности отсталый город...
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 11 жов, 2020 21:43

  BIGor написав:Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.

Уже готовые квартиры тоже подорожали на их сайте
Елена8
 
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