Не 7 % в месяц. А то что стоило в сентябре 820.000+, сегодня стоит 870.000+ Я слежу за ценами
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 жов, 2020 19:44
Додано: Нед 11 жов, 2020 20:35
Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.
Додано: Нед 11 жов, 2020 20:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины
пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован.
с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:11
vitaliian
тему ветки прочти медленно шевеля губами...
и перестань гадить тут...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Нед 11 жов, 2020 21:20
Да, Киев по безопасности отсталый город...
Додано: Нед 11 жов, 2020 21:43
Уже готовые квартиры тоже подорожали на их сайте
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