Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Елена8 написав:Цены в прайсе дбк4 выросли в среднем на 7% в этом месяце
Помню тут когда-то считали: 7% в месяц, итого рост 84% в год
Не 7 % в месяц. А то что стоило в сентябре 820.000+, сегодня стоит 870.000+ Я слежу за ценами
Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.
в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
BIGor написав:Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.
vitaliian написав:в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
С индексом согласен. Приезжая в Винницу чуствую себя спокойно и уютно как-то что не могу сказать про Киев. И это изменения за последние 10 лет. Запад страны изменяеться в лучшую сторону, факт. Давно говорил что следующую квартирко под оренду нужно брать не в Кийови а у Львови
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
С индексом согласен. Приезжая в Винницу чуствую себя спокойно и уютно как-то что не могу сказать про Киев. И это изменения за последние 10 лет. Запад страны изменяеться в лучшую сторону, факт. Давно говорил что следующую квартирко под оренду нужно брать не в Кийови а у Львови
Хіба як у Львові запустять метро. А Чабани будуть із забитими досками вікнами.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 жов, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Все учебные заведения с 15 по 30 октября уходят на карантин. Всех студентов необходимо отправить по домам с 15 октября до 15 ноября и выплатить деньги за оплату общежитий. Детские садики продолжат работать. Об этом заявил Министр образования Шкарлет. Наш источник сообщает, что такие карантинные нормы дальше продолжат до конца 2020 года. Об этом пока не сообщают, чтобы не провоцировать волнения в обществе.
Хомякоид написав: С индексом согласен. Приезжая в Винницу чуствую себя спокойно и уютно как-то что не могу сказать про Киев. И это изменения за последние 10 лет. Запад страны изменяеться в лучшую сторону, факт. Давно говорил что следующую квартирко под оренду нужно брать не в Кийови а у Львови
У меня знакомый имеет микробизнес в сфере досуга в Киеве и Виннице. Ценовая политика одинакова. Винницкий филиал процветает, хорошая загруженность. Киевский не всегда в ноль выходит. На мое удивленное возражение ответил, что основная причина в уверенности в завтрашнем дне. Небогатые киевляне меньше уверены, что завтра всё будет хорошо, потому зажимаю деньги. В Киеве многие в аренде живут, в Виннице это редкость. Цены на еду и т.д.