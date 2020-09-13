Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Елена8 написав:Цены в прайсе дбк4 выросли в среднем на 7% в этом месяце
Помню тут когда-то считали: 7% в месяц, итого рост 84% в год
Не 7 % в месяц. А то что стоило в сентябре 820.000+, сегодня стоит 870.000+ Я слежу за ценами
Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.
в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав:в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
BIGor написав:Так это подорожали имущественные права на квартиры, а не сами квартиры. Например была готовность дома условно 60% - цена была 820.000 грн. Готовность дома стала 70% - цена стала 870.000 грн. Цена имущественного права подорожала с увеличением готовности дома. Это совсем другое.
vitaliian написав:в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
С индексом согласен. Приезжая в Винницу чуствую себя спокойно и уютно как-то что не могу сказать про Киев. И это изменения за последние 10 лет. Запад страны изменяеться в лучшую сторону, факт. Давно говорил что следующую квартирко под оренду нужно брать не в Кийови а у Львови
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
vitaliian написав:в ленте одно кандидата обнаружил свежий рейтинг городов Украины пометки не мои, привожу в том виде в котором он был опубликован. с результатом столбца "восприятие" я бы сильно поспорил, нужны объективные критерии дороги, спорт-площадки, доступность образования и медицины...
с тем что Запад страны развивается быстрее чем Юг и Восток я согласен...
С индексом согласен. Приезжая в Винницу чуствую себя спокойно и уютно как-то что не могу сказать про Киев. И это изменения за последние 10 лет. Запад страны изменяеться в лучшую сторону, факт. Давно говорил что следующую квартирко под оренду нужно брать не в Кийови а у Львови
Хіба як у Львові запустять метро. А Чабани будуть із забитими досками вікнами.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 11 жов, 2020 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид написав: С индексом согласен. Приезжая в Винницу чуствую себя спокойно и уютно как-то что не могу сказать про Киев. И это изменения за последние 10 лет. Запад страны изменяеться в лучшую сторону, факт. Давно говорил что следующую квартирко под оренду нужно брать не в Кийови а у Львови
У меня знакомый имеет микробизнес в сфере досуга в Киеве и Виннице. Ценовая политика одинакова. Винницкий филиал процветает, хорошая загруженность. Киевский не всегда в ноль выходит. На мое удивленное возражение ответил, что основная причина в уверенности в завтрашнем дне. Небогатые киевляне меньше уверены, что завтра всё будет хорошо, потому зажимаю деньги. В Киеве многие в аренде живут, в Виннице это редкость. Цены на еду и т.д.