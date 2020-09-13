Все фигня. Проезжал через оболонь, там же дом строится, вот такое ощущение, что плиты второго этажа нависают над входом в метрополитен. В любом случае от балконов до стоящих на светофоре и смердящих авто будет, ну метров 5. И купят же, и будут жить.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:47
Все фигня. Проезжал через оболонь, там же дом строится, вот такое ощущение, что плиты второго этажа нависают над входом в метрополитен. В любом случае от балконов до стоящих на светофоре и смердящих авто будет, ну метров 5. И купят же, и будут жить.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:35
или просто будут сдавать.
представим себе на минуту, что условный прохожий не перекуп, а флэтлорд. типа Влада.
так вот не думаю, что эти ребята настолько глупы, чтобы жить в условном генезисе, который со всех сторон окружен дорогой и стоит внутри разворотного овала.
а те, кто потом будут там жить - несчастные люди. но они эту ветку не читают, уверен.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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