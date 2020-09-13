RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5379538053815382

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 16:47

  remark написав:https://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/kiev-popal-v-top-3-mirovogo-reytinga-gorodov-s-samym-gryaznym-vozduhom
Скоро вже не буде чим дихати, проте ціни на КРЖН лізуть вгору.


Все фигня. Проезжал через оболонь, там же дом строится, вот такое ощущение, что плиты второго этажа нависают над входом в метрополитен. В любом случае от балконов до стоящих на светофоре и смердящих авто будет, ну метров 5. И купят же, и будут жить.
vano80
 
Повідомлень: 1887
З нами з: 17.09.13
Подякував: 28 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 жов, 2020 17:35

  vano80 написав:...И купят же, и будут жить.

или просто будут сдавать.
представим себе на минуту, что условный прохожий не перекуп, а флэтлорд. типа Влада.
так вот не думаю, что эти ребята настолько глупы, чтобы жить в условном генезисе, который со всех сторон окружен дорогой и стоит внутри разворотного овала.
а те, кто потом будут там жить - несчастные люди. но они эту ветку не читают, уверен.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 15015
З нами з: 09.10.08
Подякував: 2073 раз.
Подякували: 4485 раз.
 
Профіль
5
2
  #<1 ... 5379538053815382
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1936, 1937, 1938
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19379 3219557
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 00:37
Vlad442
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229037
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 207004
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.