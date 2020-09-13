Все фигня. Проезжал через оболонь, там же дом строится, вот такое ощущение, что плиты второго этажа нависают над входом в метрополитен. В любом случае от балконов до стоящих на светофоре и смердящих авто будет, ну метров 5. И купят же, и будут жить.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:47
Все фигня. Проезжал через оболонь, там же дом строится, вот такое ощущение, что плиты второго этажа нависают над входом в метрополитен. В любом случае от балконов до стоящих на светофоре и смердящих авто будет, ну метров 5. И купят же, и будут жить.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:35
или просто будут сдавать.
представим себе на минуту, что условный прохожий не перекуп, а флэтлорд. типа Влада.
так вот не думаю, что эти ребята настолько глупы, чтобы жить в условном генезисе, который со всех сторон окружен дорогой и стоит внутри разворотного овала.
а те, кто потом будут там жить - несчастные люди. но они эту ветку не читают, уверен.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:45
У каждого своя голова на плечах. Есть цена за апарты в развязке, а есть цена ха апартаменты не в развязке. Получающий дивиденды от макдо клал на то, что это вредно. Есть выбор жрать, или нет
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:39
Мне кажется сейчас лучше смотреть вторичку. То есть не только бабушатники, но и тех, кто преподаёт новострои с доками. История про перекупов продававших готовые первые очереди варшавского дешевле котлована последних очередей, от застройщика
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:07
Халявы уже нет, все там продано, а спекулянты из последних очередей задрали цены до нехочу.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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