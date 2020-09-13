Все фигня. Проезжал через оболонь, там же дом строится, вот такое ощущение, что плиты второго этажа нависают над входом в метрополитен. В любом случае от балконов до стоящих на светофоре и смердящих авто будет, ну метров 5. И купят же, и будут жить.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 16:47
Все фигня. Проезжал через оболонь, там же дом строится, вот такое ощущение, что плиты второго этажа нависают над входом в метрополитен. В любом случае от балконов до стоящих на светофоре и смердящих авто будет, ну метров 5. И купят же, и будут жить.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:35
или просто будут сдавать.
представим себе на минуту, что условный прохожий не перекуп, а флэтлорд. типа Влада.
так вот не думаю, что эти ребята настолько глупы, чтобы жить в условном генезисе, который со всех сторон окружен дорогой и стоит внутри разворотного овала.
а те, кто потом будут там жить - несчастные люди. но они эту ветку не читают, уверен.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:45
У каждого своя голова на плечах. Есть цена за апарты в развязке, а есть цена ха апартаменты не в развязке. Получающий дивиденды от макдо клал на то, что это вредно. Есть выбор жрать, или нет
Додано: Пон 12 жов, 2020 17:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)
Додано: Пон 12 жов, 2020 18:39
Мне кажется сейчас лучше смотреть вторичку. То есть не только бабушатники, но и тех, кто преподаёт новострои с доками. История про перекупов продававших готовые первые очереди варшавского дешевле котлована последних очередей, от застройщика
Додано: Пон 12 жов, 2020 19:07
Халявы уже нет, все там продано, а спекулянты из последних очередей задрали цены до нехочу.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Пон 12 жов, 2020 20:33
на вскидку рекомендую обратить внимание на Док32 от Ковальской или Оазис от Буда, посмотреть на их ценники, и Генезис покажется парадизом
кстати КГС зашел в Мисто квитив, решил глянуть прайс по всем объектам КГС, цены и предложения боль и печаль..
зРадисту нужно Кушниру подбросить презентацию с диаграммами и графиками о всеобщем ппце и обвале а то походу они там не в курсе и витают в облаках...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 12 жов, 2020 20:35
Медовый2/3
Оранж
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Пон 12 жов, 2020 20:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А не постановочные ли эти "вопрос-ответ" от рылов?
Уж больно слащавые и заангажированные вбросы выходят((
П.с. кстати а куда ещё этот труп Кгс не "зашёл",он бы для начала хоть бы своими немногочисленными работягами домучал свои бы надцать коробок,которые годами не могут даже голый скелет заиметь? А потом бы уже на сторону "помогал" достраивать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 12 жов, 2020 21:02
ценник ОТ74,840кгрн за м2 в Гвардейском выглядит как то странно в нынешней ситуации...даже нелепо Я бы сказал...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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