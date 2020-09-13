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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 жов, 2020 21:13
Пока отдыхает главный петросян этого форума,сегодня решили разбавить унылость отборным "юмором",наверное с продажами полный тунец,если такую дичь подтянули,реально становиццо интересно.
Передаю Флаю привет,застройщик его прелести сегодня поднял цены с 11.5 до 12 за метр,нормальное вложение,наконец-то квартира,а не компромисы.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:28
somilitark написав:
Пока отдыхает главный петросян этого форума,сегодня решили разбавить унылость отборным "юмором",наверное с продажами полный тунец,если такую дичь подтянули,реально становиццо интересно.
Передаю Флаю привет,застройщик его прелести сегодня поднял цены с 11.5 до 12 за метр,нормальное вложение,наконец-то квартира,а не компромисы.
При чем тут Немешаево к КРЖН?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:37
remark написав: somilitark написав:
Пока отдыхает главный петросян этого форума,сегодня решили разбавить унылость отборным "юмором",наверное с продажами полный тунец,если такую дичь подтянули,реально становиццо интересно.
Передаю Флаю привет,застройщик его прелести сегодня поднял цены с 11.5 до 12 за метр,нормальное вложение,наконец-то квартира,а не компромисы.
При чем тут Немешаево к КРЖН?
Дійсно, в Немішаєве 10500.
А це Бу4а і 12К м2.
17+ косарів на рівному місці: "зекономив - значить заробив"
Сомілітарк, а як ви знаєте, теж вірішили влошитися на оКРЖН біля ШРТ?
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:43
somilitark написав:
А не постановочные ли эти "вопрос-ответ" от рылов?
Уж больно слащавые и заангажированные вбросы выходят((
П.с. кстати а куда ещё этот труп Кгс не "зашёл",он бы для начала хоть бы своими немногочисленными работягами домучал свои бы надцать коробок,которые годами не могут даже голый скелет заиметь? А потом бы уже на сторону "помогал" достраивать
Уже даже на непрофильной для бетона валютной ветке дискуссии, проходящие по касательной КРЖН в рамках обсуждения общеэкономических перспектив - куда более содержательные, чем здешние вбросы риэлторов и продажников, единственная суть которых - по-партизански продвигать дорожай. Мол, да, дорожает несмотря ни на что, и это так печально, ведь мы, пересичные покупатели уже не знаем, где на это деньги брать, но кто-то продолжает все выгребать даже в разгар кризиса
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:45
flyman написав:
Сомілітарк, а як ви знаєте, теж вірішили влошитися на оКРЖН біля ШРТ?
Прокоментуй, що таке ШРТ?
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 21:55
remark написав: flyman написав:
Сомілітарк, а як ви знаєте, теж вірішили влошитися на оКРЖН біля ШРТ?
Прокоментуй, що таке ШРТ?
Швидкісний рейковий транспорт.
Ну ніби новий оператор обліківки.
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flyman
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:01
flyman написав: remark написав: flyman написав:
Сомілітарк, а як ви знаєте, теж вірішили влошитися на оКРЖН біля ШРТ?
Прокоментуй, що таке ШРТ?
Швидкісний рейковий транспорт.
Ну ніби новий оператор обліківки.
Зараз це не є перевагою,тому що ходять електрички тільки вранці та ввечері, забиті як в консервній банці.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:01
remark написав: flyman написав:
Сомілітарк, а як ви знаєте, теж вірішили влошитися на оКРЖН біля ШРТ?
Прокоментуй, що таке ШРТ?
У Флая свій тернопільсько-програмерський діалект. Два-три роки тому, його без келиху вогняної води взагалі важко було зрозуміти. Зараз вже наче навчився загальновживаної мови, але ще інколи проскакує закіс під Юру-теплотехніка.
ШРТ-швидкісний рейковий транспорт, або людською=електричка.
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Додано: Пон 12 жов, 2020 22:22
flyman
Просто стало интересно,вроде Ваш застройщик нормальный,бодро строит,не в самой дупе мира и была самая лучшая цена в Буче,да в принципе она таковой и осталась,рядом лупят 17 000 за ничем не лучшее.
Может надо было купить пусть даже по 13500,но в гривневую рассрочку на 2 года,у них там нет привязке к валюте?
Так что поздравляю,всё будет норм.
А цоколь сдадите в аренду,а сами будете в нормальной однушке,профит
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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