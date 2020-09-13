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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 00:26
1973cc11 написав:
Я,вообще,посты Флая читаю с трудом. Очень сложный и своеобразный слог. Многие его посты пропускаю,ибо мозг мой не умеет так быстро перенастраиваться. Давно хотел написать,да всё не к месту было. Извини,Флай.
Вообще решил вопрос баном, чтобы свой мозг не насиловать.
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Richi
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Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
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