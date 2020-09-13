|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 00:26
1973cc11 написав:
Я,вообще,посты Флая читаю с трудом. Очень сложный и своеобразный слог. Многие его посты пропускаю,ибо мозг мой не умеет так быстро перенастраиваться. Давно хотел написать,да всё не к месту было. Извини,Флай.
Вообще решил вопрос баном, чтобы свой мозг не насиловать.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1636
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 707 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 13 жов, 2020 02:28
https://news.finance.ua/ru/news/-/48008 ... nfografika
Падение курса резанной бумаги -19,5% с начала года. А цены только 10% прибавили.Итого новострои за год просели на 9.5% в долларах, и около 20% в евро.
Минус 20% в европейской типа стране за валюту европейцев, Карл
Бетон нынче - отечественный рудный промысел. Есть пипл покупает, тогда застройщики готовы удвоить усилия по замесу
Мне это напоминает эволюцию средств передвижения. Превращение из роскоши в проблему - кому продать лишний автомобиль в семье, ибо уже негде его ставить во дворе.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8961
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1059 раз.
- Подякували: 1510 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 13 жов, 2020 02:41
Товарищи алкоголики, наркоманы.
Какие ЖК и/или гостиницы есть в Киеве с нищаками, открытым бассейном и садом?
1) JACK HOUSE
2) тетрис, тетрис 2
что еще есть? Хаят?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3436
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 250 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 13 жов, 2020 02:45
Прохожий написав: brefnokia написав:
добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)
Медовый2/3
Оранж
Немного оффтопа.
Про Геос:
"Думайте сами, решайте сами..."(с)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11358
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5244 раз.
- Подякували: 2775 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
Додано: Вів 13 жов, 2020 03:05
Прохожий написав: hume написав: Yuri_T написав:
или просто будут сдавать.
представим себе на минуту, что условный прохожий не перекуп, а флэтлорд. типа Влада.
так вот не думаю, что эти ребята настолько глупы, чтобы жить в условном генезисе, который со всех сторон окружен дорогой и стоит внутри разворотного овала.
а те, кто потом будут там жить - несчастные люди. но они эту ветку не читают, уверен.
на вскидку рекомендую обратить внимание на Док32 от Ковальской или Оазис от Буда, посмотреть на их ценники, и Генезис покажется парадизом
кстати КГС зашел в Мисто квитив
, решил глянуть прайс по всем объектам КГС, цены и предложения боль и печаль..
зРадисту нужно Кушниру подбросить презентацию с диаграммами и графиками о всеобщем ппце и обвале а то походу они там не в курсе и витают в облаках...
Вы не ошиблись?
Может Чаривне мисто?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 11358
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 5244 раз.
- Подякували: 2775 раз.
-
- Профіль
-
2
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19379
|3219830
|
|
|129
|229048
|
|
|478
|207015
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|