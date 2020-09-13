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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5381538253835384

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 00:26

  1973cc11 написав:Я,вообще,посты Флая читаю с трудом. Очень сложный и своеобразный слог. Многие его посты пропускаю,ибо мозг мой не умеет так быстро перенастраиваться. Давно хотел написать,да всё не к месту было. Извини,Флай.

Вообще решил вопрос баном, чтобы свой мозг не насиловать.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/48008 ... nfografika

Падение курса резанной бумаги -19,5% с начала года. А цены только 10% прибавили.

Итого новострои за год просели на 9.5% в долларах, и около 20% в евро.

Минус 20% в европейской типа стране за валюту европейцев, Карл :shock:

Зображення

Бетон нынче - отечественный рудный промысел. Есть пипл покупает, тогда застройщики готовы удвоить усилия по замесу :lol:

Мне это напоминает эволюцию средств передвижения. Превращение из роскоши в проблему - кому продать лишний автомобиль в семье, ибо уже негде его ставить во дворе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:41

Товарищи алкоголики, наркоманы.

Какие ЖК и/или гостиницы есть в Киеве с нищаками, открытым бассейном и садом?

1) JACK HOUSE
2) тетрис, тетрис 2

что еще есть? Хаят?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:45

  Прохожий написав:
  brefnokia написав:добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)

Медовый2/3
Оранж


Немного оффтопа.
Про Геос:


"Думайте сами, решайте сами..."(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 03:05

  Прохожий написав:
  hume написав:
  Yuri_T написав:или просто будут сдавать.
представим себе на минуту, что условный прохожий не перекуп, а флэтлорд. типа Влада.
так вот не думаю, что эти ребята настолько глупы, чтобы жить в условном генезисе, который со всех сторон окружен дорогой и стоит внутри разворотного овала.
а те, кто потом будут там жить - несчастные люди. но они эту ветку не читают, уверен.

на вскидку рекомендую обратить внимание на Док32 от Ковальской или Оазис от Буда, посмотреть на их ценники, и Генезис покажется парадизом :mrgreen:

кстати КГС зашел в Мисто квитив, решил глянуть прайс по всем объектам КГС, цены и предложения боль и печаль..
зРадисту нужно Кушниру подбросить презентацию с диаграммами и графиками о всеобщем ппце и обвале а то походу они там не в курсе и витают в облаках...


Вы не ошиблись?
Может Чаривне мисто?
rjkz
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