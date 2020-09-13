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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5381538253835384

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://news.finance.ua/ru/news/-/48008 ... nfografika

Падение курса резанной бумаги -19,5% с начала года. А цены только 10% прибавили.

Итого новострои за год просели на 9.5% в долларах, и около 20% в евро.

Минус 20% в европейской типа стране за валюту европейцев, Карл :shock:

Зображення

Бетон нынче - отечественный рудный промысел. Есть пипл покупает, тогда застройщики готовы удвоить усилия по замесу :lol:

Мне это напоминает эволюцию средств передвижения. Превращение из роскоши в проблему - кому продать лишний автомобиль в семье, ибо уже негде его ставить во дворе.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:41

Товарищи алкоголики, наркоманы.

Какие ЖК и/или гостиницы есть в Киеве с нищаками, открытым бассейном и садом?

1) JACK HOUSE
2) тетрис, тетрис 2

что еще есть? Хаят?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 02:45

  Прохожий написав:
  brefnokia написав:добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)

Медовый2/3
Оранж


Немного оффтопа.
Про Геос:


"Думайте сами, решайте сами..."(с)
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 03:05

  Прохожий написав:
  hume написав:
  Yuri_T написав:или просто будут сдавать.
представим себе на минуту, что условный прохожий не перекуп, а флэтлорд. типа Влада.
так вот не думаю, что эти ребята настолько глупы, чтобы жить в условном генезисе, который со всех сторон окружен дорогой и стоит внутри разворотного овала.
а те, кто потом будут там жить - несчастные люди. но они эту ветку не читают, уверен.

на вскидку рекомендую обратить внимание на Док32 от Ковальской или Оазис от Буда, посмотреть на их ценники, и Генезис покажется парадизом :mrgreen:

кстати КГС зашел в Мисто квитив, решил глянуть прайс по всем объектам КГС, цены и предложения боль и печаль..
зРадисту нужно Кушниру подбросить презентацию с диаграммами и графиками о всеобщем ппце и обвале а то походу они там не в курсе и витают в облаках...


Вы не ошиблись?
Может Чаривне мисто?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Какой из обьектов Киевгорстроя является наиболее инвестиционно привлекательным?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  proftpd66 написав:Какие ЖК и/или гостиницы есть в Киеве с нищаками, открытым бассейном и садом?

1) JACK HOUSE
2) тетрис, тетрис 2

Ну Тетрис1 этого не имеет, но можно купить абонемент для прохода на территорию Тетрис2 где это есть за 1000 грн/мес.

В Тарьян Тауерз будет бассейн когда достроят.

В Diamond Хилл есть бассейн (но крытый - внутри). Парк рядом тоже есть :)

Ходили слухи что в Файна Таун где-то на территории бассейн будут строить.

Есть еще несколько домов из более старых где есть крытый бассейн внутри.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:12

  Investor_K написав:Какой из обьектов Киевгорстроя является наиболее инвестиционно привлекательным?



Только ж чтобы достроили. :)
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:40

  Zebra написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/480082/skolko-stoyat-kvartiry-v-novostrojkah-kieva-osenyu-infografika

Падение курса резанной бумаги -19,5% с начала года. А цены только 10% прибавили.

Итого новострои за год просели на 9.5% в долларах, и около 20% в евро.

Минус 20% в европейской типа стране за валюту европейцев, Карл :shock:



Смотрим в книгу-видим фигу(с) :lol:
Беру те же данные
1. С начала года в евро -16%, в долларе -10%
2. За год в евро -13%, в долларе -4%
3. Ну вам, которые постоянно предрекали падение евро, лучше считать в золоте -25% за год и минус 28% с начала года, или в биткоинах.
Тут надо скорее говорить не о сильном падении недвижимости, а о курсе 23-24, который был далек от обоснованного и был временным.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 08:43

  proftpd66 написав:Товарищи алкоголики, наркоманы.

Какие ЖК и/или гостиницы есть в Киеве с нищаками, открытым бассейном и садом?

1) JACK HOUSE
2) тетрис, тетрис 2

что еще есть? Хаят?

ЖК Павлова,Кириловская 103,есть хороший сад, лесок, бассейн не работает пока,жильцы спокойные,ходят с ведрами.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:12

  rjkz написав:
  Прохожий написав:
  brefnokia написав:добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)

Медовый2/3
Оранж


Немного оффтопа.
Про Геос:


"Думайте сами, решайте сами..."(с)

Хватит долбить прохожего,он сказал Фэмэли зло и взял кошерный генезис,в фэмэли худо бедно живут,а на генезис "зашёл" типа кгс и там всё печально.
Так что при всех косяках Геос выходит приличная контора,они не едят кирпичи,но достраивают.

У меня когда-то в первой инвестиции была тоже хохма,был в квартире перед сдачей,вроде всё норм. Потом что-то мы приехали,попросились можно зайти в квартиру,азарт играл,нам сказали ну ладно,заходим,а к соседям стена развалена из кирпича,я так и не понял что это было,но сдача была уже с нормальной стеной,мы были в шоке,что там случилось до сих пор понять не могу,что надо было сделать,чтобы её развалить и зачем?((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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