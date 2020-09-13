RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5382538353845385

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 09:46

  brefnokia написав:добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)


Скажите в свою очередь, пожалуйста, а какая Ваша мотивация?
Мы здесь обсуждали, что возможно люди из-за низких ставок по депозитам пойдут с инвестициями в недвижимость. Либо просто больше не видят вариантов для вложения таких сумм в Украине. Или Вы не смотрите на вложения в недвижку как средство заработка?
striped
 
Повідомлень: 1208
З нами з: 10.12.08
Подякував: 1714 раз.
Подякували: 422 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:28

striped
смотрю как на инвестицию.Депозиты не рассматриваю с 2010-2012 годов) в гривне - не вариант, в долларах - бессмысленно. А в новострой - в любом случае прибыль,если достроят и сдадут. Интересно просто узнать,как думают другие люди.Как например,смотрят на объекты Киевгорстрой и Интергал.Возможно, есть более профильные форумы?
brefnokia
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.07.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 10:52

  Бывалый написав:
  Zebra написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/480082/skolko-stoyat-kvartiry-v-novostrojkah-kieva-osenyu-infografika

Падение курса резанной бумаги -19,5% с начала года. А цены только 10% прибавили.

Итого новострои за год просели на 9.5% в долларах, и около 20% в евро.

Минус 20% в европейской типа стране за валюту европейцев, Карл :shock:



Смотрим в книгу-видим фигу(с) :lol:
Беру те же данные
1. С начала года в евро -16%, в долларе -10%
2. За год в евро -13%, в долларе -4%
3. Ну вам, которые постоянно предрекали падение евро, лучше считать в золоте -25% за год и минус 28% с начала года, или в биткоинах.
Тут надо скорее говорить не о сильном падении недвижимости, а о курсе 23-24, который был далек от обоснованного и был временным.

Как не откроешь данную ветку, через пост дорожай. По факту дорожая нет, и бетон на сегодня убыточное дело, учитывая, что в следующем году курс будет 30+
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8962
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1511 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:08

  Zebra написав:Как не откроешь данную ветку, через пост дорожай. По факту дорожая нет, и бетон на сегодня убыточное дело, учитывая, что в следующем году курс будет 30+


Тогда лучше может не открывать, если видите одно и тоже. То какой вы прогнозист, уже убедились на евро. Может будет а может и не будет. И курс 30,01 и 35 это вроде все 30+ но для экономики и для недвижимости имеют сильное отличие.
Бывалый
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1564
З нами з: 10.09.11
Подякував: 475 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5382538353845385
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бывалый і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1936, 1937, 1938
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19379 3220071
Переглянути останнє повідомлення
Нед 11 жов, 2020 00:37
Vlad442
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
129 229053
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 12:45
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 207028
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20809)
13.10.2020 11:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.