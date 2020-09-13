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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 жов, 2020 09:46
brefnokia написав:
добрый день.в какой бы вы вложили жк сейчас? и вкладывали ли б вообще? судя по всему уже время выгодных вложений истекло?)
Скажите в свою очередь, пожалуйста, а какая Ваша мотивация?
Мы здесь обсуждали, что возможно люди из-за низких ставок по депозитам пойдут с инвестициями в недвижимость. Либо просто больше не видят вариантов для вложения таких сумм в Украине. Или Вы не смотрите на вложения в недвижку как средство заработка?
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striped
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:28
striped
смотрю как на инвестицию.Депозиты не рассматриваю с 2010-2012 годов) в гривне - не вариант, в долларах - бессмысленно. А в новострой - в любом случае прибыль,если достроят и сдадут. Интересно просто узнать,как думают другие люди.Как например,смотрят на объекты Киевгорстрой и Интергал.Возможно, есть более профильные форумы?
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brefnokia
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Додано: Вів 13 жов, 2020 10:52
Бывалый написав: Zebra написав:
https://news.finance.ua/ru/news/-/480082/skolko-stoyat-kvartiry-v-novostrojkah-kieva-osenyu-infografika
Падение курса резанной бумаги -19,5% с начала года. А цены только 10% прибавили.Итого новострои за год просели на 9.5% в долларах, и около 20% в евро.
Минус 20% в европейской типа стране за валюту европейцев, Карл
Смотрим в книгу-видим фигу(с)
Беру те же данные
1. С начала года в евро -16%, в долларе -10%
2. За год в евро -13%, в долларе -4%
3. Ну вам, которые постоянно предрекали падение евро, лучше считать в золоте -25% за год и минус 28% с начала года, или в биткоинах.
Тут надо скорее говорить не о сильном падении недвижимости, а о курсе 23-24, который был далек от обоснованного и был временным.
Как не откроешь данную ветку, через пост дорожай. По факту дорожая нет, и бетон на сегодня убыточное дело, учитывая, что в следующем году курс будет 30+
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Zebra
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Додано: Вів 13 жов, 2020 11:08
Zebra написав:
Как не откроешь данную ветку, через пост дорожай. По факту дорожая нет, и бетон на сегодня убыточное дело, учитывая, что в следующем году курс будет 30+
Тогда лучше может не открывать, если видите одно и тоже. То какой вы прогнозист, уже убедились на евро. Может будет а может и не будет. И курс 30,01 и 35 это вроде все 30+ но для экономики и для недвижимости имеют сильное отличие.
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Бывалый
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