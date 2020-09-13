Додано: Вів 13 жов, 2020 11:18

Zebra написав: Как не откроешь данную ветку, через пост дорожай. По факту дорожая нет, и бетон на сегодня убыточное дело, учитывая, что в следующем году курс будет 30+ Как не откроешь данную ветку, через пост дорожай. По факту дорожая нет, и бетон на сегодня убыточное дело, учитывая, что в следующем году курс будет 30+

Что не убыточное? Куда вкладываться, чтобы сохранить деньги (допустим как пенсионный фонд) даже не с прибылью, а с наименьшими потерями?Любой инвестиционный инструмент генерирует на определенных участках прибыль, на других убытки. Может вы предлагаете гривну под матрасом хранить (что было выгодно в 19).В долларе -10%, как тут пишут. Где? Покажите, что в долларе подешевело на 10%? При том что курс вырос от исторически низкого (если брать последние годы) к высокому. Еще учтите, что с начала года инвестиционная недвига принесла примерно 5% арендой.Курс 30+ постоянно обещают и все никак.