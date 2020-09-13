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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5383538453855386

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 192
зростуть більш як на 10%
5%
10
зростуть, але не більше 10%
4%
8
приблизно не зміняться
19%
36
знизяться в межах 10%
27%
51
знизяться на 10-25%
29%
56
знизяться на 25%-50%
11%
21
знизяться більше, ніж на 50%
5%
10
Всього голосів : 192
Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:30

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:
  Vlad442 написав:Еще учтите, что с начала года инвестиционная недвига принесла примерно 5% арендой.

Инфляцию не учли. Без нее бетон бы вообще превратился в унылое овно.

Понял. Бетон говно, но альтернативы нет, или вы ее постеснялись предложить.

Покупка валюты в которой номинированы мировые долги все еще выглядит привлекательным делом.
Турцию знаете? Там застройка, девелопмент был поставлен на поток, все росло, сплошной дорожай. Пришел великий пушной зверек и всех бетоновлошенцев теперь наказывает обесценивающейся лирой. Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.

https://www.profinance.ru/charts/2017-0 ... UjOCMwIyMj
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.

Ждем, а то гривнекредит пока не радует.
То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?
Сомнительный совет. Пока не только не дешевеет, а даже чуть-чуть дорожает, и недополученные с аренды деньги = потерянные деньги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:48

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:Думаете Украину пронесет? Ага щас. Девал будет продолжаться.

Ждем, а то гривнекредит пока не радует.
То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?
Сомнительный совет. Пока не только не дешевеет, а даже чуть-чуть дорожает, и недополученные с аренды деньги = потерянные деньги.

Я прогнозирую в следующем году курс вплоть до 37.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:49

  Zebra написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/480082/skolko-stoyat-kvartiry-v-novostrojkah-kieva-osenyu-infografika

Падение курса резанной бумаги -19,5% с начала года. А цены только 10% прибавили.

Итого новострои за год просели на 9.5% в долларах, и около 20% в евро.

Минус 20% в европейской типа стране за валюту европейцев, Карл :shock:

Зображення

Бетон нынче - отечественный рудный промысел. Есть пипл покупает, тогда застройщики готовы удвоить усилия по замесу :lol:

Мне это напоминает эволюцию средств передвижения. Превращение из роскоши в проблему - кому продать лишний автомобиль в семье, ибо уже негде его ставить во дворе.

Вам некому продать лишний авто в семье по причине парковки ? ? ?
Давайте ваши вводные по машине
Поможем :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?

Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Zebra написав:Я прогнозирую в следующем году курс вплоть до 37.

Подождем, посмотрим.
Я не призываю сейчас бежать и покупать первое попавшееся, но если вылезет хороший вариант, то можно взять. Предположим, курс +30%. На сколько подешевеет, на 15 из которых 8 перекроются арендой? А если курс не 37, а если не подешевеет? Все может быть. Мы уже увидели, как курс с 23,5 вырос до 28,5 и что, сильно подешевело?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:00

  Vlad442 написав:
  Zebra написав:Я прогнозирую в следующем году курс вплоть до 37.

Подождем, посмотрим.
Я не призываю сейчас бежать и покупать первое попавшееся, но если вылезет хороший вариант, то можно взять. Предположим, курс +30%. На сколько подешевеет, на 15 из которых 8 перекроются арендой? А если курс не 37, а если не подешевеет? Все может быть. Мы уже увидели, как курс с 23,5 вырос до 28,5 и что, сильно подешевело?

Я связываю некоторую корреляцию стоимости бетона с ростом евро. Если евро перестанет к доллару укрепляться, то и бетону ничего хорошего не светит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, если студентов отправят на карантин, придется снова лендлордам подвинуться в аренде - ну явно никак это бетону не сулит в ближайшее время дорожая.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:09

  Serg-ik написав:
  Vlad442 написав:То есть вы предлагаете сидеть в подматрасном долларе и ждать пока подешевеет? Может даже что-то продать?

Делом надо заниматься, производить что-то материальное, а не ждать, пока кто-то пойдёт, что -то сделает и принесёт Вам аренду

Я произвожу услугу по предоставлению жилья тем, кто производит материальное.
Если вы имеете в виду вкладываться в производство в Украине, спрошу, вы пробовали? Или просто так советуете?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 жов, 2020 12:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Я произвожу услугу по предоставлению жилья тем, кто производит материальное.
Если вы имеете в виду вкладываться в производство в Украине, спрошу, вы пробовали? Или просто так советуете?

Просто так советую.
В этой стране все хотят друг другу услужить и на заработанное купить авто, шмотье и гаджеты, которые производятся не здесь. Дослужились. В Киеве не производят материальное, его делают на периферии.
Сейчас мы что имеем? Предлагаемая Вами услуга очень подросла в себестоимости, при этом платёжеспособность клиентов упала.
Как бизнесмен что Вы готовы/можете сделать:
-работать в 0, снизив аренду?
-продавить застройщика и купить новострой дешевле, чтобы сдать потом дешевле, сохранив процент рентабельности?
Serg-ik
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